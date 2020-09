Canarias arranca el curso con 2.500 profesores nuevos y otras noticias que debes conocer

1. Canarias arranca el curso con 2.500 profesores nuevos, aula virtual y un máximo de 25 alumnos por clase

La consejera de Educación, Manuela Armas, mantiene que los colegios no abrirán en Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, si no baja la incidencia de la pandemia. Asimismo, ha pedido “compromiso” a las familias para que no envíen a los alumnos a los centros si estos presentan síntomas

2. La vacuna que España prueba ha demostrado muy buena protección frente al coronavirus

La farmacéutica Janssen se muestra optimista y asegura que los estudios previos indican que el compuesto “protege tanto a nivel pulmonar, como las vías aéreas superiores”; esta inyección se probará en 190 voluntarios y su ensayo de fase 2 durará entre cuatro y seis meses

3. Los llegados en patera ya son más en 2020 que en cualquier año de la década anterior

Aunque las cifras siguen lejos del terrible trienio 2006-2008, los cerca de 4.000 registrados hasta agosto casi doblan los datos durante el 2009

4. La Laguna distribuirá 10.000 mascarillas entre la población con mayores dificultades económicas

El concejal Rubens Ascanio indica que el reparto de este material se suma a otras medidas para mejorar la atención de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad durante la crisis sanitaria