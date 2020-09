Cierran cuatro hoteles en Canarias por el descenso de las reservas

Lopesan Hotel Group cierra dos hoteles en Gran Canaria y otros dos en Fuerteventura por el descenso registrado en el volumen de reservas tras el cierre de los mercados tradicionales provocado por la declaración de las islas como zona de riesgo ante el incremento de casos positivos por COVID-19.

Según explica la compañía, ha informado a sus proveedores profesionales que los hoteles Abora Catarina by Lopesan Hotels y Abora Buenaventura by Lopesan Hotels, en Gran Canaria, cesarán su actividad el próximo miércoles 16 de septiembre, mientras que el hotel IFA Altamarena by Lopesan Hotels y las IFA Villas Altamarena, en Fuerteventura, cerrarán sus puertas el lunes 28 de septiembre.

En Gran Canaria, continuarán ofreciendo sus servicios los hoteles Lopesan Baobab Resort, Lopesan Villa del Conde Resort, Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels y Kumara Serenoa by Lopesan Hotels.

Finalmente, el Grupo Lopesan ha lanzado un mensaje optimista, destacando su confianza en que la actual situación “vaya mejorando de forma paulatina y en un breve espacio de tiempo, estos icónicos establecimientos de la compañía puedan volver a recibir huéspedes con las máximas garantías”.