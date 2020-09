Marichal agita la posibilidad de que Alemania vete a Canarias por los contagios

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, afirmó este martes en los micrófonos de Cope Canarias que es previsible que en las próximas horas “Alemania recomiende a sus conciudadanos no viajar al Archipiélago”.

No obstante, el presidente de la patronal hotelera de la provincia tinerfeña no ha dicho si esta decisión, todavía no confirmada por el Ejecutivo de Merkel, afectaría a varias islas o a la totalidad del Archipiélago.

Según ha podido saber Diario de Avisos, tres islas turísticas, en concreto Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, estarían entre los destinos no recomendables llegado el caso, por rebasar la tasa de 100 contagios por cada 100.000 habitantes.

Pese al anuncio de Ashotel, aún no se ha producido ninguna decisión por parte de Alemania, aunque entraría en lo lógico tras las decisiones similares de otros países europeos, como Reino Unido.