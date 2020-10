Casimiro Curbelo: “¿Volver al PSOE? En ASG cada día somos más, pero nunca se debe decir de esta agua no beberé”

Está a punto de cumplir 65 años y lejos de pensar como un jubilado, Casimiro Curbelo muestra un enorme interés por seguir ejerciendo la política desde el Gobierno de su Isla (La Gomera) y desde el Parlamento de Canarias, habiéndose convertido en pieza clave en el Gobierno de Canarias, al que le le da larga vida, porque descarta cualquier atisbo de una moción de censura, mientras insiste en la necesidad de “endeudarnos” para salir de la gran crisis de la COVID-19.

-¿Es el Plan para la Reactivación Económica y Social aprobado en el Parlamento con gran mayoría la solución para Canarias a esta profunda crisis?

“No hay soluciones mágicas, pero es la mejor herramienta para encarar la crisis económica y social, que va a ser duradera, que afecta a las Islas. Un plan que ha sido aprobado por todos, excepto por el PP al que hay que agradecer que se abstuviera en lugar de votar en contra. Destaca, primero, porque es un compromiso compartido del conjunto de la sociedad civil canaria, y la segunda, es que no está arraigado a ningún partido político, sino que es de la sociedad canaria, eso sí, liderado por el presidente del Gobierno. Es un plan que presenta un completo abanico de actuaciones basadas en siete objetivos prioritarios, que sitúan a las personas más vulnerables en el centro de las políticas. Hablamos del mantenimiento de los servicios esenciales, en los que incluimos la dependencia y la vivienda; de reforzar nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, porque nuestros mayores necesitan también la protección del Gobierno, y la atención a las personas con menos recursos, ya que contamos con 257.000 parados y 110.000 trabajadores en ERTE. Un plan que prevé impulsar todos los sectores productivos, a la vez que se sigue trabajando por el turismo y se dimensiona el sector primario, las energías renovables y la lucha contra el cambio climático”.

-¿Y los recursos, está seguro que llegarán, como ha avanzado Ángel Víctor Torres, o en todo caso está usted convencido que bastarán, con la incertidumbre en la que se vive a diario?

“Todo plan lleva su ficha financiera y esta se sitúa en 5.740 millones de euros hasta 2023, sin descartar reforzar estos recursos con fondos procedentes de los Presupuestos estatales, con una exigencia muy clara a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), aprovechar el sexenio de los fondos europeos y acto seguido pongo de relieve los presupuestos autonómicos, aunque esto lo debería anunciar Román Rodríguez, que van a subir más de 300 millones de euros, lo que nos podría en un presupuesto no financiero de 8.375 millones de euros. Hay que recordar que nuestro PIB se ha visto mermado en un 21,6%, lo que supone una pérdida de más de 10.000 millones de euros de aquí a final de año y vamos a vernos muy afectados, porque en el mejor de los casos el próximo año solo recuperaríamos el 50% de ese PIB, aunque ahora hemos tenido una luz muy importante, como es la apertura de los corredores aéreos con Alemania e Inglaterra, los principales países emisores de turistas en las islas”.

-Habla usted de Presupuestos del Estado. Habló de ellos en la reciente visita de Pablo Casado a La Gomera. ¿Cree que tras lo ocurrido con la moción de censura de Vox, el PP debería apoyarlos?

“Indudablemente. La crítica y el enfrentamiento no resuelve nada, solo la predisposición, la generosidad y el trabajo compartido. A base de tanto reiterar estos mensajes creo que lo pueden entender, y frente a la moción de Vox la reacción del PP fue la correcta y creo que la mejor opción es apoyar los presupuestos, tan fundamentales para Canarias”.

– Estamos hablando de Presupuestos, de planes y demás, sin reconocer que lamentablemente quien nos lleva gobernando este año es el virus chino.

“Desde luego, no le falta razón, pero tenemos que aprender a convivir con el virus y desarrollar la actividad económica en los términos que podamos. Qué ocurre, en la actividad turística, si no hay movilidad, tendremos problemas. Ahora mismo vivimos en una incertidumbre permanente, pero este marco tenemos que tomar decisiones y si no las tomamos será mucho peor”.

-¿Y en este sentido, turístico, está de acuerdo con su compañera de partido, Yaiza Castilla, cuando habla de 10 millones de turistas para el próximo año?

“Cualquier previsión lleva implícito el riesgo. Hay que tener en cuenta que si hemos perdido tantos turistas, hay que ser más cautos. Ojalá tenga razón la consejera. Dependemos también del nivel epidemiológico de los países emisores y si no se ve truncada la conectividad con Canarias, las expectativas son esperanzadoras, pero yo no le pondría millones de turistas, para no errar”.

-¿Y en qué afecta esta apertura de la conectividad al turismo en La Gomera?

“Nos beneficia, porque hay que tener en cuenta que nuestro principal cliente es el alemán. Hace unas fechas me escribió la canciller Merkel y me dijo que quería venir pronto, porque ella no quería poner a La Gomera entre las restricciones. Ahora las expectativas son mejores, indudablemente, y eso incentiva nuestra economía”.

-Abiertos los corredores de transporte, ahora queda abrir los hoteles, aunque no sea a toda su capacidad, como ha hecho el hotel Jardín Tecina, por ejemplo.

“Está claro que los hoteles tendrán que estudiar el número de reservas y qué número de plazas alojativas podrán a disposición, porque una cosa es que se pueda viajar y otra es que viajen los turistas. En La Gomera, no obstante, no tenemos tanto ese problema, porque tenemos la ventaja del turismo rural y la vivienda vacacional, que es mucho más fácil para los protocolos sanitarios y tener la certeza de que un propietario puede alquilarla más fácilmente. Hoy, en Canarias, los hoteles abiertos estaban al 30%, han bajado al 20% y ahora la ocupación no llega siquiera a esas cifras, y eso te da idea de que se haya aumentado en 17.000 personas más en ERTE de los 87.500 que había en el confinamiento”.

-¿Y hasta cuándo van a durar los ERTE, que visto lo visto se va a llevar buena parte del dinero que vendrá de Europa?

“La pregunta es, ¿hay alguna alternativa a esta? No. Hay que tener en cuenta que España se endeuda en el presupuesto para 2021 en el 54% más, es decir, 196.000 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia. Y al dinero de los ERTE hay que sumar también los de las pensiones. Acaso ha habido ingresos en las cotizaciones a la Seguridad Social suficientes para pagar las pensiones, por lo que hay que incorporar más de 18.000 euros. No hay alternativas, o seguimos en ERTE, o los trabajadores van al desempleo y eso sería un caos. Además, entiendo que los ERTE deberían durar al menos hasta Semana Santa”.

-¿Mantiene que el paro en Canarias rondará el 40% el próximo año?

“Yo lo dije hace meses y me trataron de loco. Recuerdo que cuando dije esto estábamos en cifras del 21% de paro y dije que nos íbamos a poner en el 35 o 40% de paro, cuando ya superamos el 26%. Incluso dije que había que hacer reformas en determinados ámbitos de lo público y también se metieron conmigo. Desde luego que no quería acertar, pero lamentablemente las cosas como están yendo me dan la razón”.

– Pasemos a política pura y dura. ¿Está cansado que le tomen a usted como el comodín para cualquier posible cambio en el Gobierno de Canarias?

“No me afecta, porque yo tengo un compromiso con el pacto firmado para la legislatura y desde luego es el pacto que me vincula. Hay quien le gusta mover esos hilos, pero a mi lo único que me interesa es cohesionar el Gobierno para trabajar por Canarias y por La Gomera. Es verdad que me vinculan y se sitúan en un lado y en el otro, pero yo no estoy en esas intrigas, aunque hablen en mi nombre, que también hay quienes, lamentablemente, lo hacen”.

-No me negará usted que gobernar en época de miseria y con tantos contratiempos no debe ser tarea fácil…

“Indudablemente que ha habido aconteceres, como la caída de Thomas Cook, incendios, temporales, sequía, pero que han quedado minimizadas ante la crisis sanitaria y económica que vivimos ahora con el virus. Nadie puede pensar en destruir a un Gobierno en una etapa tan difícil como esta. Ningún ciudadano puede pensar que un cambio de Gobierno sería mejor para Canarias, aunque haya ministros que no respondan con la prontitud deseada y hablo de la inmigración, donde no ha habido políticas para resolver el problema en origen y hacer una política de derivación a otros países europeos. Ni Europa ni España han estado a la altura en inmigración. Pero no me imagino a Canarias con un Gobierno distinto al Partido Socialista que gobierna en el país”.

-Usted ha salido absuelto de todos los casos que le costó su estancia en el PSOE. ¿Estaría dispuesto a volver a ese partido?

“Yo me siento cómodo en un partido autónomo, que está siendo útil para la gobernabilidad de la isla y de Canarias. Cada día somos más fuertes y somos más, pero es verdad que nadie puede decir de esta agua no beberé, eso solo lo dirá el futuro. Es verdad que es un proyecto de ámbito insular, pero en otras islas dicen que ojalá hubiera en estas tierras una agrupación socialista liderada por una persona como Casimiro Curbelo”.

– El 29 de noviembre cumplirá 65 años, y ya está jubilado como funcionario. ¿Pero piensa en jubilarse políticamente?

“Yo me jubilé en septiembre del año pasado, si se entiende por jubilación mi etapa como funcionario. La política no tiene fecha de caducidad ni de jubilación. Hay quienes tienen más años en la política que yo, como el alcalde de Adeje, Rodríguez Fraga. Créame, tengo tanta energía para trabajar como la primera vez que ingresé en política en el año 1983”.