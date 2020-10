Cs busca rejuvenecer cuadros y recuperar votantes en Canarias

El flamante coordinador autonómico de Ciudadanos en Canarias, Enrique Arriaga, manifestó ayer que el partido naranja afronta una etapa en la que pretende “restablecer” su estructura orgánica, “rejuvenecerla” y recuperar el apoyo de afiliados y votantes.

En una declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión del Comité Autonómico de Cs, Arriaga comentó que asumen ese reto “con muchas ganas”, dado que “se parte de una situación completamente diferente”, con “mucha gente que quiere trabajar y quizá ha estado un poco desilusionada”. El objetivo principal es “recuperar la ilusión de nuestros afiliados y votantes, restablecer la estructura orgánica y rejuvenecerla”, resaltó, además de “renovar todas las agrupaciones para, a partir de ese momento, trazar la línea que nos ha marcado el partido”.

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife destacó la intención de “ser críticos en las instituciones en las que están en la oposición, pero siempre tender la mano para poder ser útiles y proactivos”, mientras que, en aquellas en las que están gobernando, la idea es “seguir demostrando el ADN de Ciudadanos: gestión, transparencia, lucha contra la corrupción y eficacia en la gestión de los recursos públicos”.

El vicesecretario primero nacional de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, apuntó que el de ayer era “un día importante” que “los afiliados estaban esperando” y para lo que llevaban tiempo trabajando: “Hemos hecho un viaje con tres misiones. Hemos hablado con el máximo número de afiliados posibles, trabajado en la recuperación de gente del partido que estaba un poco fría y hablado con las instituciones, preocupándonos por los problemas de los canarios”. Cuadrado contó que con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), hablaron sobre “inmigración, los test PCR en los aeropuertos y esas medidas” que desde Ciudadanos piensan que son relevantes: “Somos críticos con muchas cosas que no están haciendo bien. Entendemos que el Gobierno responde tarde en relación a muchas de las medidas que está tomando o no termina de tomar. Pero, a la vez de ser críticos, tendemos la mano para intentar ayudar porque es lo que los ciudadanos están reclamando ahora”. A su parecer, “en medio de una pandemia mundial, nadie entiende que los partidos se estén tirando los trastos a la cabeza” y, aunque reconoce que existen diferencias con los gobiernos, considera que “es el momento de dar soluciones y buscar cómo salir de esta pandemia lo antes posible”.

Este Comité Autonómico de Ciudadanos ha sido “muy reflexionado” y se ha organizado “con calma y hablado con mucha gente”, incidió Carlos Cuadrado. Apostilló que no quieren “volver” a equivocarse ni cometer errores: “Hemos encontrado en Enrique Arriaga la persona más capacitada para coordinar esto. Ciudadanos está mucho mejor que a finales de 2018, puesto que ahora mismo forma parte del gobierno del Cabildo de Tenerife, cuenta con concejales y diputados y gobierna en comunidades autónomas como Andalucía, Castilla y León, Región de Murcia y Madrid. Por lo tanto, disponemos de muchos más recursos para poder hacer que nuestro mensaje llegue. Lo que hace falta es que haya más unidad y claridad”. Al respecto, el número tres de Ciudadanos remarcó que la ejecutiva nacional será “más clara” y procurará “ayudar a que este proceso en Canarias crezca”.