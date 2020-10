“La mitad del pasaje iba sin mascarilla”: indignación en un vuelo de Ryanair destino Tenerife

Aún con la movilidad aérea muy reducida debido a la pandemia del coronavirus, las quejas de los usuarios de algunas compañías aéreas son casi una constante a la hora de coger un vuelo.

Es cierto que se han dado casos tan llamativos como lamentables, como el hombre que dijo estar comiéndose un paquete de papas durante cuatro horas para no ponerse la mascarillas o pasajeros que, directamente, se negaban a ponerse mascarilla, pero lo que narra una tinerfeña que le ocurrió en un vuelo con origen Dublín es, ciertamente, preocupante.

Yurena cogió un vuelo con destino Tenerife desde la capital irlandesa junto a su marido y, cuál sería su sorpresa, cuando comprobó que “casi la mitad de los pasajeros” no llevaban mascarilla: “Ya en el aeropuerto de Dublín notamos bastante relajación en el uso de las mascarillas, el personal de Ryanair permitía acceder al pasaje a la puerta de embarque sin mascarilla o con la mascarilla baja, al comentarle a una de las azafatas lo que estaba sucediendo me contesta que ya les dirán que se la pongan, por lo que nos pareció preocupante”.

Si llamativa fue la situación aún en tierra, no lo fue menos una vez el aparato tomó aire, pues, con una capacidad del 70%, “casi la mitad” no usó la tan necesaria mascarilla: “La tripulación, a la entrada, pedía que se la pusieran, pero no hicieron caso. La mayoría la llevaba completamente baja o por debajo de la nariz. Hasta en cuatro ocasiones tuve que solicitar a la tripulación que pusieran orden en el pasaje y me decían que ellos no podían hacer nada”.

La situación llegó a tal despropósito que incluso la tinerfeña tuvo que dirigirse personalmente a otro pasajero para pedirle colaboración “y que se pusiera la mascarilla mientras no estuviera comiendo o bebiendo”.

Tras hacer pública su denuncia en Twitter, la propia compañía les escribió un escueto mensaje en el que indicaban que “existen pasajeros que no están obligados a llevar la mascarilla” invitándola a “usar” la suya.

Además, otro pasajero del mismo vuelo corrobora lo sucedido: “Las quejas eran constantes a la tripulación de cabina para hacer cumplir la norma y velar por la seguridad de todos pero fueron ignoradas”.

Al hilo de esta situación otros usuarios de Ryanair han aprovechado para también denunciar que lo mismo ocurre en otros trayectos de la compañía.

@CRL_Airport the same thing happened to us last night at the flight FR8574 from Rhodes to Brussels. Several ppl were either not wearing mask or not covering their nose during the whole flight… complained to the crew, said I know, can't force ppl, didn't bother even to try! pic.twitter.com/b6OXX8YF9s

— Arash (@Aarash90) October 8, 2020