“Numerosas irregularidades”, pero sin relevancia penal

La Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente aún estaba la hoy fiscal jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, ha decidido archivar las diligencias preliminares de investigación abiertas tras una denuncia presentada por el concejal de Unidas Podemos en la capital tinerfeña y líder local de IUC, Ramón Trujillo, sobre las irregularidades detectadas en la contratación del artista dominicano Juan Luis Guerra y el grupo Orishas con vistas al Carnaval de Día en su edición de 2019.

Así se dispone en un decreto de la Fiscalía donde se confirman que tales irregularidades son “numerosas” y “evidentes”, pero que no llegan a tener “relevancia penal. “Después del análisis de todo lo actuado en el expediente administrativo entiende la Fiscal Instructora que los hechos no tienen relevancia penal, toda vez que aun siendo evidente que se han producido numerosas irregularidades en la contratación efectuada y que se ponen de relieve en el expediente administrativo, lo cierto es que no es lo mismo la infracción de normas administrativas, que la infracción penal derivada de la comisión de un delito de prevaricación, que requiere el elemento de la arbitrariedad junto a la injusticia de la resolución”, decide Farnés en su escrito.

Ello supone un espaldarazo para la investigación interna realizada por el Oficial Mayor del Ayuntamiento capitalino, encargada por la anterior alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), y en la que aconseja la revisión de oficio de dicha contratación.

Desde el grupo municipal de Coalición Canaria en la capital tinerfeña se considera que el archivo de la denuncia por el concierto de Juan Luis Guerra en los Carnavales “ha demostrado que no hubo delito alguno, pero se ha causado un daño personal de difícil reparación, que, además, ha ido en detrimento de la imagen de la fiesta”, en palabras de su portavoz, Juan José Martínez.

Por su parte, el grupo Socialista pidió ayer al alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que tenga “vergüenza” y asuma que el expediente de contratación de Juan Luis Guerra está plagado de irregularidades, una “chapuza por la que tendrá que seguir dando explicaciones”. El PSOE exigió, igualmente, al regidor que se continúe el expediente de revisión de oficio que inició el equipo de Gobierno anterior, tras la denuncia en Fiscalía de Unidas Podemos, tal y como solicitó el Oficial Mayor de la Corporación local.