TUI Holanda regresa a Canarias pagando la PCR al turista que viaje con ellos

El turoperador holandés TUI Nederland volverá a transportar turistas de los Países Bajos a Canarias desde este sábado, 31 de octubre, pagando a sus viajeros las pruebas PCR antes de partir, para garantizar que están libres de covid-19, ha anunciado a Efe su director general, Arjan Kers.

“Toda persona que viaje con nosotros a Canarias presentará una PCR negativa en el aeropuerto antes de embarcar. Queremos tener una operativa segura y queremos, además, que dure todo el invierno”, ha manifestado Kers, que subraya que su compañía ya ha trabajado así este verano con los viajes a Grecia y a la isla caribeña de Curazao.

El turoperador hace este anuncio horas después que el Gobierno neerlandés haya retirado a Canarias la calificación de destino de riesgo de contagio de covid-19, de forma que los turistas de su país ya no tendrán que guardar cuarentena a su regreso de las islas.

Kers ha explicado que TUI Nederland ha optado por pagar “inicialmente” las pruebas PCR a quien le compre un paquete vacacional en Canarias desde los Países Bajos o solo un vuelo, en una política que no saben si mantendrán toda la temporada de invierno. Lo que sí continuará, ha señalado, será la exigencia de un test negativo para viajar con ellos a las Islas Canarias.

El primer ejecutivo de la compañía ha señalado que TUI Nederland estaba deseando retomar las operaciones en Canarias y venía siguiendo con mucho interés el debate que se estaba produciendo sobre las condiciones para reactivar la temporada de invierno, que cada año lleva a las islas españolas a millones de europeos.

Sus primeros vuelos serán este fin de semana: el sábado, con 187 plazas a Gran Canaria, y el domingo, con otras tantas a Tenerife.

En una carta que está distribuyendo entre sus empresas colaboradoras, TUI Nederland defiende que “tras un verano estresante”, considera que los clientes demandan “vacaciones de sol en lugares seguros” y recuerda que Canarias es “el destino de sol más popular entre el turista holandés”.

“Hemos trabajado duro para garantizar unas vacaciones seguras y responsables para todos. Los hoteles seleccionados han tomado todas las medidas necesarias y deseables y las autoridades españolas han emitido directrices claras. Para ser justos, tenemos que decir que muchos viajeros ahora se sentirán más seguros en Canarias que en los Países Bajos”, dice Arjan Kers en esa circular.

En estos momentos, Canarias tiene la tasa de incidencia de coronavirus más baja de España, con 76 casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que la del resto del país está en 436 casos por 100.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

En los Países Bajos, la incidencia acumulada de la covid-19 en los últimos 14 días es de 634 por 100.000, de acuerdo con la misma fuente.

El Gobierno de Canarias anunció ayer que esta misma semana aprobará mediante decreto ley una nueva política de admisión de turistas para garantizar una operativa segura.

Como sus competencias no le permiten exigir al viajero un test negativo en origen, recurrirá al regular el asunto en el derecho de admisión, de forma que los hoteles, apartamentos turísticos y viviendas vacacionales no puedan admitir turistas llegados de fuera de las islas si no aportan una PCR o un test de antígenos negativo hecho en las 72 horas previas.