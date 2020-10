Yaiza Guimaré: “Ser actriz es una carrera de fondo; no dejas de hacer pruebas; siempre nos están probando”

Yaiza Guimaré es Elvira en Hierro. Y Begoña en Élite. Y también Elena en Sombras en la meta. La actriz grancanaria ha mostrado en los últimos meses su talento dando cuerpo, carácter, voz (y hasta espíritu) a tres personajes que revelan la naturaleza poliédrica de la profesión que un día escogió. DIARIO DE AVISOS ha tenido la oportunidad de conversar con ella.

-La hemos podido ver en Élite y en Hierro. ¿Hasta qué punto las plataformas digitales dan visibilidad a intérpretes cuyo talento no llegaba al gran público?

“El embudo que existía para tantas actrices y actores se ha ampliado. Hay más demanda, por lo que tienen que hacer mucho producto y necesitan más intérpretes. Se han abierto puertas”.

-¿Estos proyectos audiovisuales le han permitido una cierta estabilidad profesional o en su profesión nunca hay que dejar de luchar para abrirse camino?

“Construyes tu cúrriculum, adquieres una experiencia y tus trabajos están ahí. No hay que empezar de cero cada día, pero nunca tienes garantías de nada. Por mucho que te vaya bien hoy, mañana puede no ser así. A lo mejor no encajas, no das el perfil adecuado… Ahora, por ejemplo, se contrata a muchos jóvenes actores y actrices para papeles de protagonista; chavales de 16 a 20 años. Como me dijeron Joan Crosas y Carmen Maura, esto es una carrera de fondo y se trata de continuar trabajando. Ni los más grandes tienen asegurado eso, deben seguir haciendo pruebas. Siempre nos están probando”.

-¿Al abordar diferentes papeles posee una forma similar de encararlos, una estrategia, o en cada proyecto es diferente?

“Tengo cierta metodología, que consiste en entender bien el guion y profundizar en el personaje. Si tienes la suerte de que el guion está bien escrito, como en Hierro, y hay un director tan maravilloso como Jorge Coira, confías en esa historia y en quien la dirige. Con esa base, tratas de ir desarrollando y creando. Me fijo en lo que hay a mi alrededor, en las personas de mi vida cotidiana; en gente que se parezca al personaje. También presto atención a lo que cuentan de ti, de tu rol, los otros personajes. No tanto lo que tú dices, sino lo que dicen de ti”.

-¿Cómo trabaja mejor, con un director que le dé libertad o con uno que tenga las cosas muy claras y le aporte muchos detalles?

“Lo ideal es una combinación. Cuando el director lo tiene todo claro es maravilloso, porque trabajas desde el principio en algo concreto. Pero también creo que uno tiene que llevar propuestas a los rodajes, y llegar a acuerdos. Si el director sabe lo que quiere contar, es más fácil, porque te va guiando, pero, de igual modo, necesito tener cierta iniciativa. Los actores también somos creadores de los personajes”.

-Ha rodado en la Isla el cortometraje Sombras en la meta, basado en la novela de Pascal Buniet y ambientado en la Tenerife Bluetrail. Además, es un proyecto para la promoción de esta prueba deportiva, de la Isla y del Archipiélago. ¿Cómo valora el apoyo de las administraciones públicas a la industria audiovisual canaria?

“Es el primer proyecto de esas características que hago, en el que participan distintas administraciones públicas. No abundan los productores con todo el capital necesario para sacar adelante un proyecto y deben buscar apoyos. Eso es fundamental, sobre todo ahora, cuando el sector audiovisual en Canarias está creciendo. También lo es promocionar al Archipiélago como lugar de rodaje: tenemos unos escenarios maravillosos. Pero es preciso que en esos proyectos las Islas se reconozcan; no que llegue una superproducción americana y ruede en la calle Mequinez del Puerto de la Cruz, por ejemplo, pero hubiera dado igual que lo hiciera en Almería o en Badajoz”.

-Lleva tiempo afincada en Madrid. ¿Continúa siendo indispensable para una actriz canaria abandonar el Archipiélago para que su carrera evolucione?

“Depende de lo que quieras. Aquí se han multiplicado las producciones, pero en lo que viene de fuera normalmente no tienen cabida los intérpretes canarios. Quizás para una frase, como parte de la figuración… Yo salí para buscar más oportunidades. Si prefieres quedarte, perfecto. Aquí se está muy bien, y la vida también es eso. Pero son diferentes carreras. Si deseas hacer cine y televisión constantemente, no te lo pongas más difícil”.

-Las ventajas fiscales motivan la llegada a Canarias de muchos proyectos, desde superproducciones de Hollywood a series como Hierro. Es una buena noticia, ¿pero corremos el riesgo de convertirnos en islas de servicios?

“Ese es el problema. Desde las instituciones públicas, y también desde el propio sector, deben cuidar a su gente. Cuando viene una gran producción hollywoodiense, le importa un pito si se rueda en Lanzarote, La Gomera o Fuerteventura. Llega para ahorrarse muchísimo dinero y la gente de aquí que trabajará en ella cobrará muy poquito. La inversión no se queda en las Islas. Además, como dije, Canarias no se reconocerá en esos proyectos que, por otro lado, vienen con un casting cerrado. Quizás en ese sentido los equipos técnicos canarios tienen algo más de suerte que las actrices y los actores”.

-El conoravirus nos afecta a todos en todos los ámbitos. ¿Ha trastocado mucho sus planes?

“Sí y no. Los trastocó porque me pilló en Canarias y no he podido regresar a Madrid. Aquí estoy muy bien y tampoco tengo el deseo de volver tal y como están las cosas allí. En ese sentido, ha habido un cambio, pero no para mi trabajo. El contenido de las plataformas se gastó en el confinamiento, cuando se consumió mucho arte, mucha cultura, muchas series y películas. De manera que hay que hacer nuevos contenidos y se sigue rodando. Mi carrera continúa como si estuviese en Madrid. He hecho pruebas para tres series y una película, y ahora espero el resultado. Todo está en marcha”.