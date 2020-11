Antonio Guedes Artiles: “Cuando expongo con otros artistas represento a Canarias como valor cultural”

Por Dolores Hernández Díaz, periodista

-Usted inició su andadura artística en los años setenta del siglo XX. ¿Cómo definiría las pinturas autodidactas de sus comienzos?

“Las definiría como surrealistas, abstractas, basadas en el dibujo y en la investigación, en plena naturaleza dibujando las formas caprichosas de las rocas de Barranco de Guayadeque, uno de los lugares que siempre me han gustado, por poner un ejemplo. También me he influenciado por la pintura colorista de Lola Massieu, que siempre me animó; junto a mi profesorado de EGB, ellos siempre vieron en mí que se me daba el dibujo y algo más”.

-Sus primeros cuadros, de estilo lírico-filosófico, dieron paso a otros realistas, abstractos y paisajísticos. ¿Qué hechos inciden en los citados cambios estilísticos? ¿Qué etapas conforman su obra pictórica?

“Los cambios surgieron al conocer a los pintores impresionistas, como Monet o Sorolla, y los viajes culturales a Madrid que el Cabildo subvencionaba a los artistas, yo incluido en esa época. El amor por el dibujo siempre ha sido la base de mi pintura, empezando por el estilo lírico que me llevó al abstracto, al surrealismo y luego al paisaje canario, y concretamente a las marinas y puestas de sol de este maravilloso archipiélago. Pero mi etapa final pictórica, la que me ha llevado a exponer a nivel internacional es el realismo mágico, inspirado en la luz que baña los paisajes canarios”.

-Las preferencias estéticas que caracterizan su creación artística son…

“Los colores cálidos, el amarillo del sol, los azules intensos del cielo y el mar de nuestra tierra, llenos de luz; la textura hecha por la espátula y la plasticidad del óleo, queriendo siempre crear un paisaje fantástico inspirado siempre en la naturaleza, conectado a los sentimientos de lo que me ocurre, la situaciones y las vivencias del momento que me hacen sentir. Mi pintura es mi refugio, donde me encuentro conmigo mismo, pero siempre procuro expresar la belleza. Me gusta estar rodeado de las cosas hermosas y la pintura es una de ellas”.

-Usted realizó su primera muestra individual en 1986 (Ingenio, Gran Canaria). ¿Cómo concibe la exhibición de obras artísticas, en museos, ferias o salas de arte?

“Es algo fundamental para el desarrollo cultural, es la manera de promocionarse el artista y de crear un valor a un nombre artístico. Cuando expongo con otros artistas también estoy representando a Canarias como valor cultural. No digo que sea tarea fácil sin el apoyo de las galerías de arte, que mueven tu obra y que venden tu obra”.

