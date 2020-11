Arona SOS Atlántico amplía el eco de la lucha ecológica

El Festival Sostenible Arona SOS Atlántico. La Fiesta de los Océanos (www.sosatlanticofestival.com) cumple su séptima edición, que se celebra hasta el 19 de diciembre en el municipio sureño, con un calendario de actividades que concilia la cultura y la ciencia para proyectar su transversalidad hacia el turismo, el medio ambiente y el deporte. El objetivo es alzar la voz en la defensa de los océanos y los cetáceos ante las amenazas de la huella humana, ahora agravada por los efectos de la pandemia de la COVID-19.

El festival, que posee el apoyo del Gobierno regional (Canarias Cultura en Red), el Cabildo de Tenerife (Turismo de Tenerife) y el Ayuntamiento de Arona, ha establecido este año sinergia con el I Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos (SeaU 2020, www.tictactenerife.com/seau), que tiene lugar en versión online en Tenerife hasta el 27 noviembre con el fin de fortalecer un modelo de turismo sostenible en torno a dicha actividad, y que ha sido el marco de la entrega de la distinción Hope Spot (punto de esperanza marina) a la franja marina entre Tenerife y La Gomera, concedida por la fundación Mission Blue, que auspicia Sylvia Earle, bióloga marina estadounidense y colaboradora, desde hace más de 20 años, de los documentales de National Geographic.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha felicitado al Arona SOS Atlántico, a sus organizadores y a todos los que colaboran en el mismo, “por el gran trabajo realizado para que, en estas condiciones, el festival esté más vivo que nunca. Arona será el epicentro de la cultura y la ciencia durante noviembre y diciembre, con un festival que ha ido creciendo y que con esta séptima edición se ha consolidado como pionero y puntero en Canarias, gracias a una programación completa, variada y accesible a todo el mundo”. Mena añadió “que un claro ejemplo de la calidad y compromiso del Arona SOS Atlántico son las sinergias que ha creado, por ejemplo, con el Primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos, que se celebra estos días en Tenerife, y con otros importantes proyectos futuros, como es el Corredor Biológico Mundial, siendo Arona una firme candidata a convertirse en el Kilómetro Cero para el desarrollo de esta gran iniciativa sostenible”.

El panel de actividades de Arona SOS Atlántico 2020, cuya imagen oficial es la modelo de agua Isa Pallero -apneísta, campeona de equitación, amante de los animales y farmacéutica de profesión, en una fotografía captada por el equipo audiovisual I Love The World, es el más polifacético y multidisciplinar de su historia, ya que abarca propuestas y lenguajes tan diversos como cine, artes escénicas, conferencias, debates, experiencias subacuáticas, exposición de fotografía, feria, cursos de formación, investigación, música, nuevas tecnologías, talleres, premios, procesos creativos y una apuesta por la igualdad de género en el plantel de participantes y por la creación de nuevos públicos, a través de la mediación cultural del colectivo Summa+Kultura.

El festival, además, se desarrollará respetando escrupulosamente las normas sanitarias anti-COVID, con una fórmula híbrida que combina los actos presenciales con la emisión por streaming en las plataformas online. Aplicará, asimismo, un plan medioambiental para corregir el impacto humano negativo en el medio natural y fomentará aportaciones de sugerencias y tutoriales DIY’s (Do it yourself) en relación a los objetivos, temáticas y objetivos sostenibles.

‘MAL DE TODOS Y MAR DE NADIE’

El festival arrancó ayer con una exposición, Mal de todos y Mar de nadie, que reúne imágenes, hasta el 30 de noviembre, de los artistas subacuáticos Cristina Camacho, Esperanza Guerra y Sergio Hanquet (asesor principal del festival), con textos del escritor Ángel Vallecillo. La muestra se podrá ver en las páginas de Facebook @FestivalMumes y Cultura Arona. Para hacer una visita presencial se debe contactar con el Centro Cultural de Los Cristianos en el número de teléfono 922 757 006.

< ► > Imágenes de la exposición fotográfica 'Mal de muchos, mar de nadie'. / Esperanza Guerra

Dos prestigiosos comunicadores de la vida marina, el documentalista, cámara, fotógrafo submarino y director de la serie de educación medioambiental Secretos del Océano, Enrique Talledo, y el biólogo marino, buceador, viajero y colaborador de El País Eduardo Salete, visitarán del 25 al 30 de noviembre, invitados por el festival, la costa de Arona, para sumergirse en las aguas del sur de Tenerife con la finalidad de captar imágenes que, posteriormente, difundirán en reportajes en revistas en papel de máxima difusión y en diversos soportes virtuales en Internet. Además, el próximo miércoles, 25 de noviembre, participarán, en el Centro Cultural de Los Cristianos en un debate, presencial y online, sobre Secretos, incógnitas y amenazas para el futuro de los océanos.

RECICLAJE Y CONCIENCIACIÓN

La programación de Arona SOS Atlántico incluye talleres de reciclaje y bodypaint sobre la eliminación del uso del plástico en nuestra vida diaria y sobre las nuevas amenazas para los océanos generadas por las medidas anti-COVID, que serán impartidos por la diseñadora textil Adriana Ramírez, la fundadora del blog La Ecocosmopolita Yve Ramírez y la artista plástica Karol Karoline.

CONFERENCIAS Y DEBATES

Habrá un bloque especial de conferencias y debates en el que se abordarán, por parte de consumados especialistas, los retos a los que se enfrenta el medio marino a consecuencia del cambio climático y, desde fechas recientes, la pandemia del coronavirus, con intervenciones, entre otros, de Enrique Talledo; Eduardo Salete; Vidal Martín, presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias, o Manuel Carrillo, presidente de la Asociación Tenerife Conservación y coordinador de la Red Canaria de Varamientos de Cetáceos.

CARTELERA

El cine estará representado, en dos sesiones en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos, por la producción de James Cameron Volcanes del Mar Profundo y el documental El colapso de los océanos, de la serie Los años que vivimos peligrosamente, de la prestigiosa National Geographic. Asimismo, habrá ocasión, el 19 de diciembre, en el Centro Cultural Cabo Blanco, para disfrutar de un escogido repertorio de canciones legendarias dedicadas al mar interpretadas por cinco voces femeninas –Mujeres que cantan al Mar. Cantos de Sirena– de Alizuth Project, bajo la dirección del músico Rubén Díaz.

Pero Arona SOS Atlántico, que este año desarrolla una ambiciosa iniciativa de mediación cultural para llevar los océanos y los cetáceos a los centros docentes, pondrá también la primera piedra para impulsar un proyecto de investigación sobre los cetáceos de las aguas del municipio sureño, y ofrecerá opciones para recorrer una feria de artesanía sostenible virtual y para la formación con un curso, El papel de la Cultura para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS] de la Agenda 2030.

De la misma manera propiciará un diálogo, a muchas bandas, entre profesionales del mundo marino y artistas y creadores para impulsar un proceso creativo común en torno a la amenaza del ser humano para el medio natural.