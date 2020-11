Carlos Lugo: siete años al frente de La Cosmológica y con la ilusión del primer día

Cerca de 200.000 euros de deuda, años sin que las técnicos cobraran o cortes en suministros como la luz y el agua. Ese fue el desolador panorama que afirma haberse encontrado la directiva de la Real Sociedad Cosmológica de Santa Cruz de La Palma en el año 2013. Tras la cuestionable gestión de sus antecesores, el abogado Carlos Lugo Hernández tomó las riendas de la entidad, con el objetivo de poner orden en una organización que puede presumir de tener una de las hemerotecas más nutridas y relevantes de Canarias. Y el próximo viernes, en la Asamblea General que, según previsiones, celebrará la institución, se pondrán en valor los logros obtenidos por el equipo liderado por el jurista palmero desde entonces, revalidando sus respectivos cargos por otros cuatro años.

Lo cierto es que, de acuerdo con Lugo, la situación de la Real Sociedad Cosmológica hoy es completamente distinta. Partían de “un verdadero caos”, según explica a DIARIO DE AVISOS, en el que “se debían 90.000 euros en atrasos en pago a las técnicos”, a los que habría que sumar otros “30.000 euros a la Seguridad Social, otro tanto a Hacienda, el teléfono nos lo habían cortado y la luz nos la cortaron tres días después de hacernos cargo de la Junta Directiva”. Aparte, detalla que “en la cuenta habían 100 euros” y, en lo referente a coordinación interna, “parecía que hubiera pasado un huracán”. Afortunadamente, indica, las técnicos, si bien no percibían el salario que les correspondía, se encargaron de evitar que el archivo, con más de 25.000 volúmenes de distintas temáticas que datan, incluso, del siglo XVII, se viera afectado.

Una vez sobre el terreno, a corto plazo, concreta, se trazaron como principal tarea “sanear la economía; las técnicos no podían seguir trabajando sin cobrar”. Luego, por otra parte, estaría la labor de “reponer los servicios y pagar las deudas”. No obstante, se trataba de “un círculo vicioso”, teniendo en cuenta que “las administraciones no te pueden dar subvenciones si no estás al corriente de pago”. Fue entonces cuando mantuvieron diversos encuentros, tanto con entidades bancarias como con instituciones públicas, consiguiendo en septiembre de 2013 “empezar a pagar hacia adelante”. Además, arrancaron el compromiso del Gobierno canario de aumentar la prestación que les concede anualmente, del mismo modo que la del Cabildo, el Ayuntamiento capitalino y la Fundación la Caixa. “Y a base de eso, fuimos amortizando la deuda”, añade.

En este sentido, destaca la dedicación de Mari Carmen Aguilar Janeiro, técnico superior responsable de la hemeroteca y del fondo antiguo, “que aguantó carretas y carretones y que conoce La Cosmológica como la palma de su mano”. Gracias a su vocación, el engranaje de la entidad no se detuvo en ningún momento, aun con unas circunstancias tan adversas. Es ella, junto a otra compañera, la encargada de facilitar el acceso a los documentos que la Real Sociedad salvaguarda a historiadores, periodistas, estudiantes, investigadores, entre otros interesados, en horario ininterrumpido de ocho de la mañana a nueve de la noche.

Lo llamativo es que, tal fue el cambio que experimentó la entidad, alcanzando el saneamiento total de sus cuentas, que sus propios miembros estuvieron de acuerdo, en 2017, con que continuara al frente de la misma Carlos Lugo. Un cometido que él gustosamente aceptó, pues si bien es un cargo de carácter honorífico -no cobra salario alguno ni dietas-, se define como un apasionado por la cultura, que considera “la base de cualquier sociedad”. Aparte, siente orgullo de tomar el relevo de otras personalidades que han presidido la institución, fundada en 1881 -para propagar el conocimiento de las ciencias naturales y el establecimiento de un museo de la historia natural y etnográfico-, incluido su padre, del que heredó su amor por las artes apolíneas y su compromiso con la ciudad de Santa Cruz de La Palma. Y ahora, en 2020, se convoca otro proceso electoral, al que asegura que “no se ha presentado nadie más”, visto el respaldo con el que cuenta para un mandato adicional. Eso sí: en el grupo de personas que lo acompañan habrá algún cambio respecto a quienes componen en la actualidad la Junta Directiva.

UN ARCHIVO EXTENSO

Las instalaciones de la organización se dividen entre su sede central, ubicada en el antiguo pósito municipal, y una hemeroteca que lleva por nombre Juan Régulo Pérez, que desde septiembre está emplazada en la zona de Maldonado. El título del segundo enclave, de hecho, rinde homenaje a un garafiano que llegó a ser una de las figuras más importantes a nivel mundial del idioma esperanto. Y en concordancia, acoge el único texto de El Quijote traducido a dicha lengua.

Entre las piezas a las que da cobijo La Cosmológica, se hallan todos y cada uno de los ejemplares de DIARIO DE AVISOS, decano de la prensa canaria. “Los tenemos perfectamente conservados y clasificados desde el día número uno hasta hoy”, explica Carlos Lugo. Aunque, preguntado por la joya de la corona, asegura que un cuadro titulado La Palmaria, reparado hace poco por los servicios de restauración del Cabildo, suele acaparar muchas miradas, hasta el punto de que “nos piden constantemente fotos con él”. Además, estaría la biblioteca Cervantes, creada en 1909 y dotada con un valioso archivo procedente en gran medida de los fondos de los conventos de la Isla.