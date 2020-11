Clavijo se estrena como secretario general de CC criticando al Gobierno central

Sin sorpresas. El VII Congreso Nacional de Coalición Canaria eligió ayer al senador Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno canario, como nuevo secretario general del partido en sustitución de José Miguel Barragán, con el 93% del voto de los compromisarios. El secretario de Organización será el lanzaroteño David Toledo, líder de los Jóvenes Nacionalistas de Canarias, la organización juvenil de CC. Clavijo se estrenó ayer como líder orgánico criticando al Gobierno central y reivindicando el papel de CC en la defensa del archipiélago. Un discurso en consonancia con el argumentario tradicional del partido donde apenas se hizo eco de algunas de las resoluciones más destacadas aprobadas durante el congreso.

“Vamos a ser el muro de contención ante el atropello de Madrid a nuestros derechos fundamentales”, afirmó Clavijo, que pelea por reforzar esa imagen de partido beligerante con Madrid, coincidiendo con la crisis migratoria -generada, entre otras cosas, por la malísima gestión del Gobierno central- y con la negociación de los presupuestos estatales, que CC considera insuficientes para Canarias porque, hasta ahora, no se incluyen determinados capítulos de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Clavijo trazó una imagen de Canarias como pueblo abandonado, condenado, como Sísifo, a subir una enorme piedra a la cima de la montaña para verla rodar, de nuevo, al punto de partida y tener que volver a subirla. “Estamos viendo que tras un año y medio desde que se aprobaron el REF y el Estatuto, quieren hacer desaparecer las herramientas con las que íbamos a construir nuestro futuro, leyes que ellos mismos defendieron y votaron a favor. Pensábamos que esos derechos, conquistados tras años de lucha y negociación, eran intocables. Pero Canarias ha vuelto a ser ninguneada en el Gobierno del Estado”, afirmó. Y para liberarnos, allí está CC.

En todo relato, hay omisiones interesadas. Y el nuevo secretario general no hizo mención a la actitud crítica que ha tenido el Gobierno canario con la política migratoria del Ejecutivo central, especialmente en los últimos tiempos. No solo del nacionalista Román Rodríguez o el gomero Casimiro Curbelo, sino también del presidente, Ángel Víctor Torres, del PSOE, o de la líder de Podemos, Laura Fuentes, ambos de partidos con la dirigencia central en Madrid. “Todavía nos sorprende el silencio cómplice de partidos que piden el voto de los canarios y canarias para luego agachar la cabeza cuando se nos ignora”, afirmó el expresidente, que destacó la incorporación del joven David Toledo a la Secretaría de Organización como un símbolo de que el “compromiso con Canarias que no entiende de generaciones”. Y reforzó el mensaje de igualdad entre islas que ha pacificado las aguas del partido tras dar más poder para las organizaciones insulares en el recién creado como Comité Permanente Ejecutivo Nacional, que llevará el día a día de CC.

Clavijo, al que aún acecha el horizonte judicial del ‘Caso Grúas’, no hizo referencia a algunas de las cuestiones debatidas en el congreso, como las reflexiones sobre la excesiva dependencia del turismo en la economía del archipiélago, la diversificación, la necesidad de un “modelo propio” en la relación con un Estado “plurinacional”, el uso normalizado del concepto de “nación canaria” en el vocabulario del partido o la búsqueda de un horizonte de unidad nacionalista. Es verdad que quince minutos son pocos para esbozar un programa de futuro. Pero también que las resoluciones congresuales de los partidos muchas veces se olvidan. El tiempo dirá. Como en casi todo.