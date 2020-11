El drama del turismo en las Islas: la llegada de extranjeros se desploma más de un 90%

El impacto de la COVID ha dejado graves consecuencias en la temporada turística de verano en España y en Canarias. El Archipiélago recibió en septiembre la visita de 92.586 turistas internacionales, un 90,3% menos que en el mismo mes de 2019, y entre enero y septiembre han llegado 3.282.832, lo que supone un 65,9% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos publicados ayer mismo por el INE.

El gasto realizado por los turistas extranjeros en las Islas alcanzó en septiembre los 123 millones de euros, cifra un 89,9% inferior a la del mismo mes de 2019. De enero a septiembre, el gasto total se situó en 4.195 millones de euros, un 66,3% menos.

Con estas cifras sobre la mesa, Reino Unido hará efectivo esta medianoche su confinamiento de un mes, con lo que todos los turistas ingleses que tenían pensado venir al Archipiélago no podrán salir de su país por recomendación sanitaria. El segundo mercado emisor de las Islas, Alemania, no se ha confinado, pero sí ha recomendado no viajar, por lo que los alemanes tampoco contribuirán a recuperar la temporada de invierno. Tras estos anuncios, los principales turoperadores, entre ellos TUI, cancelaron todos sus vuelos y ahora solo cabe esperar que la situación epidemiológica mejore para no dar por perdida la temporada alta en el Archipiélago.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) en la provincia de Las Palmas, José María Mañaricúa, fue bastante claro con lo que está ocurriendo, pues “los corredores aéreos seguros son humo” y advirtió de que el turismo en Canarias no se reactivará si no se soluciona la crisis desatada por la COVID-19. El empresario recalcó que “habrá que dejar de hablar de corredores turísticos seguros”, porque, a su juicio, son “una mentira de esta crisis”. “No existen, es hablar de cosas que no tienen ningún peso ni sentido, son metáforas o chistes. No se les ha dado publicidad porque no hay acuerdos entre países ni test” que los avalen. Mañaricúa sostiene que la incertidumbre que seguirá generando esta crisis sanitaria provocará que, como ocurrió en verano, tampoco se podrá hablar de temporada de invierno.

Descartado el uso de test de antígenos para cribar a turistas

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias publicó el lunes la resolución que fija las indicaciones de uso de los test rápidos de antígenos. Estas pruebas diagnósticas, que tienen la ventaja de la inmediatez (se obtienen en apenas 15 minutos), solo se podrán realizar, de momento, a pacientes que presenten síntomas compatibles con la COVID-19.