Enfermera acusada de asesinar a ocho bebés e intentarlo con otros nueve

Lucy Letby, una enfermera del Hospital Chester, en Reino Unido, ha sido detenida y acusada de asesinar a ocho bebés e intentarlo con otros nueve, según la información publicada este martes por el diario británico The Sun.

La investigación sobre estos hechos comenzó hace casi tres años, en mayo de 2017, poco después de que los médicos manifestaran su preocupación por un “número de muertes neonatales superior al habitual” en junio de 2015.

Previamente, los jefes del hospital solicitaron la presencia de investigadores especializados del Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) al no poder identificar las causas de las muertes de los pequeños.

“Han pasado más de tres años desde que iniciamos una investigación sobre una serie de muertes de bebés y colapsos mortales en la unidad neonatal del Hospital de Chester”, indicó el inspector jefe que se ha encargado del caso, Paul Hughes.

Hughes apunta que un equipo de detectives ha seguido la investigación durante todo este tiempo y, una vez más, todo apunta a Lucy Letby, de 30 años, que ya había sido detenida pero no acusada en dos ocasiones anteriores (2018 y 2019) como principal sospechosa de los crímenes, por lo que fue puesta en libertad bajo fianza a la espera de más indagaciones.

Letby se encuentra desde el martes bajo custodia policial, pero el inspector jefe Hughes declaró que no podía dar más detalles del caso, por lo que desconocemos las posibles nuevas pruebas que tienen ahora contra ella, así como el avance de las investigaciones.

“Hoy, como parte de nuestras investigaciones en curso, la profesional de la salud ha sido detenida (por tercera vez) en relación con las muertes de los ocho bebés y el intento de asesinato de los otros nueve”, sostiene Hughes.

El inspector jefe admitió a su vez que “es un momento muy difícil para todas las familias y es importante recordar que hay varias de ellas en duelo que buscan respuestas sobre lo sucedido”.