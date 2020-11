¿Es el tuyo? WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles en 2021

WhatsApp dejará de funcionar en varios terminales móviles en 2021. Así lo anunció la plataforma de mensajería instantánea.

La idea es dejar de dar soporte a dispositivos especialmente antiguos o que no hayan actualizado a las últimas versiones de sistema operativo, con las implicaciones de seguridad que eso implica, tal y como informa este martes Omicrono.

A continuación te mostramos los terminales en los que WhatsApp dejará de funcionar en 2021.

iPhone

iPhone 4 y modelos anteriores: dejan de poder utilizar WhatsApp, al no ser compatibles con iOS 9.

iPhone 4S: debemos actualizar a iOS 9 para utilizar WhatsApp.

iPhone 5, iPhone 5S y iPhone 5C: debemos actualizar a iOS 9 y posteriores para utilizar WhatsApp.

iPhone 6 y iPhone 6 Plus: debemos actualizar a iOS 9 y posteriores para utilizar WhatsApp.

Esto implica que si tienes un iPhone 4 o anterior, no podrás seguir usando WhatsApp. Esta es una buena excusa para cambiar de teléfono, ya sea a un iPhone 12 o a un iPhone 11.

Android

El sistema operativo de Google sufre el mayor golpe, en parte por ser un sistema con muchísimos más dispositivos. WhatsApp funcionará en dispositivos con Android 4.0.3 como mínimo, es decir, con Android Ice Cream Sandwich. Todos los teléfonos que cuenten con Android 3.X Honeycomb o Android 2.3.7 Gingerbread dejarán de funcionar con WhatsApp.

Puedes leer esta noticia completa en El Español.