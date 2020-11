Fernando, padre de una de las niñas de Alcàsser, rompe su silencio: “Alguien puso allí los huesos de mi hija”

En julio del pasado año sonó el móvil de Fernando García para remover una herida que jamás cicatrizará en la vida de este hombre: el crimen de su hija, Miriam, una de las tres niñas de Alcàsser. El número era desconocido, como la persona que estaba al otro lado del teléfono: Vicente, un joven de Piles, que le explicó a Fernando que el 24 de junio de 2019 se desplazó a la finca de La Romana en Tous, donde aparecieron los cadáveres de las menores, con el objetivo de dejar unas flores porque había visto El caso Alcàsser: la serie documental que Netflix había estrenado el 14 de junio.

“Ese joven encontró unos huesos en la misma fosa donde hace 28 años localizaron los cadáveres: lo que me dijo me pareció tan extraño, raro y sumamente rebuscado que no le di ninguna credibilidad a aquello”, confiesa Fernando García. “Era un hallazgo tan fortuito”, insiste con incredulidad. Todo cambió cuando tiempo después el padre de Miriam, junto a Rosa Folch, la madre de Desirée, fueron citados por el Instituto de Medicina Legal de Valencia: “Nos hicieron unas pruebas de ADN para verificar la procedencia de esos restos óseos”.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses concluyó que los cuatro huesos hallados el día de San Juan de 2019, por Vicente, en la finca de La Romana, pertenecían a la hija de este colchonero ya jubilado, de 68 años, que lleva media vida buscando respuestas para uno de los crímenes más atroces de la crónica negra española.

