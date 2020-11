Isla Calavera desvela la agenda de proyecciones de su cuarta edición

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera presenta la programación completa de proyecciones que abarca su cuarta edición, que se desplegará del 13 al 21 de noviembre en Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna), con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, entre otras entidades públicas y privadas.

La Sección Oficial a Concurso de Largometrajes constará de 10 producciones, dos de ellas de nacionalidad española, mientras que el apartado de cortometrajes contempla 17 títulos. Fuera de competición se proyectarán 7 largometrajes, 3 cortos y varios documentales. Además, de los largometrajes ya anunciados (The Reckoning, de Neil Marshall; Vampus Horror Tales, Skin Walker, The Owners, Unearth, Come True y Sea Fever), se podrán ver por primera vez en las pantallas canarias: la coproducción entre Uruguay y Argentina Al morir la matinée; la nueva película de Kike Maíllo, Cosmética del enemigo; y el thriller estadounidense Alone, de John Hyams.

El cineasta uruguayo Maximiliano Contenti presentará en Tenerife el largometraje de terror Al morir la matinée, homenaje al subgénero slasher protagonizado por asesinos psicópatas como Jason Voorhees, de Viernes 13, o Michael Myers, de Halloween. Ambientado en un cine, en una noche tormentosa en Montevideo, año 1992, narra la pesadilla que sufre el público asistente a la última función.

Cosmética del enemigo (A perfect enemy) es el tercer largometraje del director catalán Kike Maíllo, tras Eva, con la que logró el Premio Goya a la mejor dirección novel en 2012, y Toro. Coproducción entre España, Francia y Alemania, rodada en inglés, está basada en la novela superventas de Amélie Nothomb y está protagonizada por Tomasz Kot, Athena Strates, Marta Nieto y Dominique Pinon. El filme narra la historia de Jeremiasz Angust, un arquitecto de éxito que pierde su vuelo por culpa de una misteriosa joven que lo aborda de repente. Entre ellos surgirá una relación que irá enrareciéndose hasta convertirse en algo siniestro y criminal. Otro asesino anda suelto en el thriller Alone, de John Hyams (creador de la serie Black Summer y director de títulos como Soldado universal: El día del juicio final y Los ojos del dragón, con Jean-Claude Van Damme), en el que una viajera que acaba de enviudar es secuestrada por un extraño. Cuando logra escapar, se verá obligada a luchar contra los elementos de la naturaleza mientras su perseguidor se acerca.

CLÁSICOS

En el marco de la programación de clásicos se recordarán títulos como Desafío total, [REC]3: Génesis y No matarás… al vecino. La adaptación de la novela de Philip K. Dick realizada por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Michael Ironside cumple este año su 30º aniversario. En el filme, tras someterse a un implante de recuerdos virtuales, la vida sencilla y rutinaria de Douglas Quaid se convertirá en una pesadilla en la que es imposible distinguir qué es real y qué no lo es. Con motivo del homenaje a Paco Plaza, quien recibirá este año uno de los premios Isla Calavera de Honor en reconocimiento a su carrera y su destacada contribución al fantástico, se proyectará su película [REC]3: Génesis (2012), precuela de la legendaria saga de terror española que sorprendió en 2007 con una primera entrega realizada con bajo presupuesto pero mucho talento y se convirtió en un gran éxito tanto de público como de crítica. Asimismo, el Festival Isla Calavera ofrecerá la proyección de No matarás… al vecino, una comedia negra dirigida por Joe Dante y protagonizada por Tom Hanks, Bruce Dern, Carrie Fisher y Corey Feldman. Dirigida al público familiar, está sesión llega de la mano de Reel One Entertainment como avance del lanzamiento de este título en Blu-Ray en el mercado español. Estos títulos se suman a los clásicos ya anunciados: Viernes 13, Parte III, que podrá disfrutarse en 3D; Hace un millón de años y El huerto del francés.

SECCIÓN DOCUMENTAL

En el apartado documental, podrá verse Deodato Holocaust, que desglosa las bambalinas y entresijos de unos de los filmes de terror más polémicos de la historia, Holocausto caníbal, y su controvertido director, el italiano Ruggero Deodato. Además, se proyectará una selección de making of de algunas de las creaciones más memorables de la factoría del célebre Stan Winston, responsable de criaturas del imaginario colectivo como los dinosaurios físicos de Parque Jurásico, los alienígenas de Predator o los androides de Terminator. La Gala de Clausura del Festival, que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, ofrecerá la proyección del cortometraje documental La dama del Fantaterror, de Diego López, un trabajo que aborda la importancia de la actriz alemana Helga Liné en el género de corte fantástico y de terror desarrollado en España durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX. Tras la Gala de Clausura, tendrá lugar la proyección de la película venezolana de terror Infección, que cerrará el programa de la edición 2020 del festival. En el largometraje, dirigido por Flavio Pedota, un extraño contagio poblacional tiene lugar en el país sudamericano. Se propaga rápidamente y los infectados, que corren con mucha habilidad, desarrollan predilección por devorar la carne humana.

La programación completa, tanto de proyecciones como actividades paralelas, está disponible en la página web del festival (www.festivalislacalavera.com) y en sus redes sociales.

SOBRE EL FESTIVAL

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera adapta este año su formato a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias para ofrecer a los asistentes disfrutar de un encuentro cultural seguro. Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Ramón González Trujillo y Daniel Fumero.

La cuarta edición del festival cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Tenerife Film Commission e Iberostar Heritage Grand Mencey. Coca-Cola actúa como bebida oficial de la muestra cinematográfica, que también cuenta con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actúan como media partners.