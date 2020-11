Joe Biden: “El mayor problema es nuestra salud. Es patriotismo ponerse la mascarilla”

Por Norah O’Donnell

El 22 de octubre, la cadena de televisión estadounidense CBS realizó una entrevista con el entonces candidato demócrata y desde ayer presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden para su prestigioso programa magacín 60 minutes. Esta fue la última entrevista de Biden en Wilmington, Delaware, a cargo de la periodista Norah O’Donell, cuando el exvicepresidente iba a la cabeza en las encuestas, pero enfrentando un ataque final fulminante del presidente Trump.

-A menos de dos semanas del día de las elecciones, ha mantenido una ventaja constante en las encuestas nacionales y estatales, pero también lo hizo Hillary Clinton hace cuatro años. ¿Donald Trump aún podría ganar?

“Seguro. Soy una de esas personas o competidores, de los que no dicen que se acaba hasta que suena la campana. Y soy supersticioso a la hora de pronosticar cualquier otra cosa que no sea una pelea difícil. Nos sentimos bien con el lugar donde estamos, pero no subestimo cómo juega”.

-¿Qué quiere decir con eso de que no subestima su forma de jugar?

“Bueno, se habla muchísimo sobre tratar de deslegitimar la elección. Todo eso creo que fue diseñado para hacer que la gente se pregunte si deberían, si vale la pena ir a votar, el factor de la intimidación. Pero lo que realmente me ha complacido es la abrumadora participación de los Estados en los que han votado de forma anticipada”.

-¿Cree que hay mucha gente que va a votar por usted simplemente porque no es Donald Trump?

“Bueno, espero que haya muchas personas que voten por mí por quién soy, pero creo que el contraste entre Donald Trump y yo es lo más marcado posible en términos de nuestro conjunto de valores y cómo vemos el mundo”.

-Estaba escuchando uno de sus podcasts y dijo: “Necesitamos algunos cambios institucionales revolucionarios”. ¿Como cuáles?

“Por ejemplo, creo que tenemos que cambiar fundamentalmente la forma en que lidiamos con el racismo institucional. Una de las cosas más difíciles va más allá de los asuntos policiales. Está el problema de la acumulación de riqueza. Hay una gran cantidad de estadounidenses negros que están tan cualificados como los estadounidenses blancos en función del mismo estatus en el que se encuentran, en términos de su oportunidad económica, pero no tienen ninguna posibilidad. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos que cada corporación pagara un impuesto mínimo del 15%, usted no pagaría impuestos, recaudando más de 400 mil millones de dólares. Puedo enviar a cada persona cualificada a una universidad de cuatro años en su Estado por 150 mil millones. Puedo asegurarme de que todas las personas que califiquen para la universidad comunitaria puedan asistir, y todavía nos sobra mucho dinero. Eso es lo que quiero decir con cambios institucionales significativos”.

(A esta respuesta, el centro de política fiscal no partidista, entre otros, cuestionó si el plan de impuestos mínimos corporativos de Joe Biden recaudaría tanto dinero como dijo. Después de la entrevista, el personal de Joe Biden confirmó que se había equivocado y que el costo de la universidad pública gratuita podría ser el doble).

-El presidente argumentó en la Convención Republicana que su administración sería un caballo de Troya para los liberales, que AOC, Bernie Sanders, Elizabeth Warren realmente controlarían la política, que esta se convertiría en la administración más liberal en la historia de Estados Unidos…

“A él le encantaba debatir contra ellos, ¿no? Joe Biden tiene un historial profundo, ascendente y exitoso durante mucho, mucho tiempo”.

-¿Cuál cree que es el mayor problema interno que enfrenta Estados Unidos?

“En este momento, el mayor problema interno es nuestra salud. Ahora mismo, COVID. COVID, la forma en que está manejando COVID es absolutamente irresponsable. Le está diciendo a la gente que hemos doblado la curva en uno de sus mítines recientes. Bueno, él se ha ido, y como diría mi abuelo, ha doblado la curva. Quiero decir, estamos en un verdadero problema”.

-Dice que gastaría hasta 200 mil millones de dólares para asegurarse de que las escuelas tengan el equipo y el personal que necesitan para reabrir de manera segura. También dice que haría un mayor uso de la Ley de Producción de Defensa para fabricar y distribuir millones de kits de prueba para COVID-19.

“Deberíamos invertir mucho más dinero en pruebas y rastreo. Una mujer puede ir a una farmacia y comprar una prueba de embarazo y averiguar en casa si está embarazada o no. Deberíamos hacer el mismo tipo de inversión para ver si vamos a tener kits de prueba para que la gente sepa. No es suficiente saber en siete días o cinco días o tres días si tiene o no COVID”.

-Pero el Congreso aprobó ese dinero para los NIH.

“Ese es mi punto, pero no está ahí. Pero no lo han hecho. No lo han hecho”.

-La gente está preocupada por un cierre nacional y preocupada por los trabajos. El asesor del presidente ahora es el Dr. Scott Atlas y aboga por que los jóvenes se sigan ocupando de sus asuntos y que las personas mayores se pongan en cuarentena.

“Nadie cree que tenga sentido; nadie. No hay ningún doctor serio en todo el mundo que lo crea”.

-¿Pero cómo no bloquear la economía?

“No hay que bloquear la economía. Depende de la comunidad. Depende de dónde haya problemas reales. Y tienes que hacer cosas que tengan sentido para que sea más fácil para las personas evitar estar expuestas. La libertad consiste en asegurarse de que te preocupas por las personas que te rodean para que ellas también sean libres. Es patriotismo ponerse la mascarilla”.

-Hablemos de la economía. Está proponiendo varios billones de dólares en nuevos gastos durante la próxima década para ayuda económica, educación y atención médica. ¿Cómo va a pagarlo?

“Mediante el código fiscal. Tenemos multimillonarios en este país ganando 700 mil millones de dólares durante esta crisis”.

-El exvicepresidente se ha comprometido a deshacer los recortes de impuestos de Trump para corporaciones y estadounidenses ricos. Aumentaría la tasa de impuestos corporativos del 21 al 28%. También aumentaría los impuestos a las personas que ganan más de 400,000 dólares al año y la tasa máxima sería del 39,6%.

“Nadie que gane menos de 400,000 dólares al año pagará un centavo más en impuestos según mi propuesta”.

-Esa es una promesa.

“Eso es una garantía, una promesa. Le doy mi palabra como Biden. Eso es una garantía absoluta”.

-¿Y cree que es una buena idea aumentar los impuestos cuando la economía está en una situación desesperada?

“Depende de a quién. Mire, si los está recaudando contra alguien que gana mil millones de dólares al año, no es un problema que ellos paguen el 39.6%, que todos deberían pagar, y con ello recaudamos otros 90 mil millones de dólares”.

-El presidente dice que acabará enviando puestos de trabajo al extranjero.

“Ya los está enviando al extranjero. Eche un vistazo a lo que pasó. El déficit comercial con China es mayor que cuando estuvimos allí”.

-En realidad, eso depende de cómo se calcule. El déficit comercial general con China fue ligeramente más bajo en 2019 que durante los últimos tres años de la administración Obama.

“Nos estamos asegurando”. (interrumpe Norah)

-Las campañas de Biden y Trump han estado envueltas en una batalla continua sobre quién será más duro con China. Pasemos a la política exterior. ¿Cuál cree que es la mayor amenaza extranjera que enfrenta Estados Unidos?

“Nuestra falta de posición en el mundo. Mira lo que hace. Abraza a todos los dictadores que tiene a la vista y les mete el dedo en los ojos a todos nuestros amigos. Entonces, lo que está sucediendo ahora es la situación en Corea, donde tienen más misiles letales y más capacidad que antes”.

-Corea del Norte

“Corea del Norte. Tienes una situación en el Golfo en la que Irán está más cerca de tener suficiente material fisionable para obtener un arma nuclear que antes. Nuestros aliados de la OTAN se están alejando de nosotros porque dicen que no pueden contar con nosotros. Así que se está alejando de lo que nos ha permitido unir al mundo”.

-¿Qué país es la mayor amenaza para Estados Unidos?

“Bueno, creo que la mayor amenaza para Estados Unidos en este momento en términos de romper nuestra seguridad y nuestras alianzas es Rusia. En segundo lugar, creo que el mayor competidor es China. Y dependiendo de cómo lo manejemos, eso determinará si somos competidores o terminamos en una competencia más seria en relación con la fuerza”.

-A nivel nacional, los demócratas han perdido la competencia para controlar la Corte Suprema de Estados Unidos. Está bajo presión de su propio partido para considerar aumentar el número de jueces si es elegido. Se llama “empacar” la Corte. Y aunque dijo que no es fanático de la idea, nunca la descartó por completo. La jueza Amy Coney Barrett está en camino de convertirse en la novena jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso le daría a los conservadores una mayoría de 6-3. Si es electo, ¿actuaría para agregar más jueces a la Corte Suprema?

“Si soy elegido, lo que haré es armar una comisión nacional bipartidista de académicos, académicos constitucionales, demócratas, republicanos, liberales y conservadores. Y les pediré que, tras 180 días, regresen a mí con recomendaciones sobre cómo reformar el sistema judicial porque se está saliendo de control la forma en que se está manejando. Y no se trata de empacar en la corte. Hay una serie de otras medidas que nuestros académicos constitucionales han debatido y yo miraría para ver qué recomendaciones podría hacer esa comisión”.

-El abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, dice que tomó posesión de correos electrónicos que supuestamente pertenecían a Hunter Biden y los entregó al tabloide New York Post. El señor Trump y sus aliados han pedido una investigación, pero el FBI no confirmó ni negó a 60 Minutes que se estaba llevando a cabo una. ¿Cree que la reciente filtración de material supuestamente de la computadora de Hunter es parte de una campaña de desinformación rusa?

“Por lo que he leído y sé, la comunidad de inteligencia advirtió al presidente que Giuliani estaba recibiendo esta información de los rusos. Y también sabemos que Putin se está esforzando mucho por difundir desinformación sobre Joe Biden. Entonces, cuando pones la combinación de Rusia, Giuliani, el presidente, es lo que es. Es una campaña de desprestigio porque no tiene nada de lo que quiera hablar. ¿En qué se está basando? ¿En qué se está basando?”

-Si fuera elegido, sería el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

“Pero estoy en buena forma”.

-78 años, 82 después de cuatro años, Donald Trump dice que usted tiene demencia y está empeorando.

“Oiga, el mismo tipo que pensó que el ataque del 11 de septiembre fue un ataque del 7/11 [aludiendo a una tienda de 24 horas en EE.UU}, está hablando de demencia. Todo lo que puedo decirle al pueblo estadounidense es que me observen. Vean lo que he hecho, vean lo que voy a hacer. Mírenme, comparen nuestra agudeza física y mental. Estoy feliz de que hagan esa comparación”.

-Su edad hace que la elección de su vicepresidente sea aún más importante. ¿Por qué cree que la Senador Harris estaría lista para intervenir y convertirse en comandante en jefe si algo le sucediera?

“Número uno, sus valores. Número dos, es inteligente como un demonio, y número tres, tiene una columna vertebral como un tiesa como un escobillón. Número cuatro, ella realmente tiene principios. Y número cinco, ha tenido una experiencia significativa en el estado más grande de la Unión en la gestión del departamento de justicia que es solo el segundo en tamaño después del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y obviamente, espero que eso nunca se ponga en duda”.

-El presidente trató de enmarcar la elección como una elección entre la ley y el orden y Biden y Harris. Existe la sensación de que existe una división. Que abordar el racismo sistémico, es antipolicial, que usted no sería un presidente de la ley y el orden.

“Bueno, déjame ponerlo de esta manera. Número uno, nunca he apoyado la desfinanciación de la policía. De hecho, deberíamos dar más fondos a la policía por diferentes razones. Número dos, cualquier uso de la violencia, incendiar tiendas, romper ventanas, eso es un crimen. La gente debería ser arrestada, no hay justificación para ello. Nunca ha habido un conflicto conmigo entre la ley y el orden y la dignidad. Son lo mismo”.

-El presidente dijo :“He salvado los suburbios. Deberían agradecérmelo “.

“Trump no ha estado en un suburbio ni perdiéndose por el camino. Vaya a los suburbios ahora. No es 1950. Hay familias blancas y negras que conviven una al lado de la otra y llevan a sus hijos a la práctica de fútbol. Este es un mundo diferente al que vive en su cabeza. Mire, hay muchas razones por las que la gente está molesta, muchas buenas razones. Todo lo que quiere hacer es sacar ese tipo de miedo subliminal y decir que es por ese tipo o por esa mujer. Eso no es lo que somos como país. Quiero decir, esto no es lo que somos. No es nuestro sistema de valores. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas. Nunca lo conocimos. Nunca hemos llegado al estándar, pero siempre hemos ido más y más lejos hacia la inclusión. Es el primer presidente que intenta cerrarlo. No podemos sostener esta democracia de esa manera. Somos mucho mejores que esto”.