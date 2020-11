Luis Carlos Castañeda: “Todas las dudas sobre si mi novela era viable saltaron por los aires al ganar el premio”

“Amazon pide a los concursantes que identifiquen su novela con un subgénero en concreto, y es lógico que así sea, para que los lectores puedan identificarla de acuerdo con sus preferencias, y también por su posible viabilidad comercial. ¿Pero qué ocurre cuando lo que has escrito no es una novela histórica, ni romántica, ni de terror, ni un thriller? Pues que llegué a creer que tenía un problema, porque Cuando venga el rey no se ajustaba a ninguna etiqueta. Por fortuna, al ganar el premio todas esas dudas y temores saltaron por los aires”.

El escritor palmero Luis Carlos Castañeda se ha alzado con el Premio Literario Amazon Storyteller 2020, un certamen al que en su versión en español se presentaron más de 5.500 originales procedentes de 50 países. “Todo lo que me está ocurriendo en torno a esta obra es una de las experiencias más hermosas de mi vida”, confiesa a DIARIO DE AVISOS el autor, “un periodista que ya no ejerce, pero que lo será siempre”.

“Cuando venga el rey, que lleva por subtítulo Amor y muerte en una isla a la deriva -explica-, está ambientada en la visita del rey Alfonso XIII en 1906 a una isla olvidada en mitad del Atlántico, cuyos habitantes anhelan la llegada del monarca para que los salve de todos los males”. “Pero el destino y las propias acciones de esas personas se conjuran para convertir un acontecimiento, que iba a ser histórico y cambiaría sus existencias, no ya en el inicio de una nueva vida, sino en el colofón de la tragedia que les persigue”, subraya Luis Carlos Castañeda.

La novela relata cómo, a pesar de que se hallaban en medio de la miseria -“la emigración hacía estragos, llevaban una década de sequía…”-, en la isla organizan la recepción al rey de la mejor manera posible. Sin embargo, cuando más volcados estaban todos en esa ilusionante visita, una mañana avisan de la aparición del cuerpo sin vida del médico Mauricio Santos Padrón, “flotando en la bahía, acuchillado y dando cabezazos contra las maderas de las escalinatas que habían construido para el desembarco del monarca”.

LAS PREGUNTAS

A partir de ahí, de las elucubraciones acerca de quién o quiénes mataron a un personaje tan ilustre de la sociedad isleña, y también sobre cuáles fueron los motivos para ello, Luis Carlos Castañeda ha escrito esta novela -“la primera, no tengo más guardadas en una gaveta”- que, según detalla, es un texto que nos habla de la soledad, del olvido y de la esperanza, pero también de la envidia, que “aniquila la bondad humana”, y del amor, “que es el motor del mundo”. “Y es una novela -concluye su autor- que al fin nos habla de la muerte, porque la muerte es la redención de todos los pecados y la vuelta al inicio”.

El Premio Literario Amazon Storyteller 2020 posee una dotación económica de 4.500 euros, además de una campaña de promoción en amazon.es, amazon.mx y amazon.com valorada en 20.000 euros, además de un acuerdo de colaboración para publicar la novela en formato de audiolibro en Amazon Audible.