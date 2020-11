Luis Merino: “Tocar en esta tesitura tan extraordinaria es totalmente especial”

El grancanario Luis Merino, con su proyecto Biphasic, será uno de los músicos que se suban este sábado, 28 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, al escenario del MUNA (Museo de Nutaraleza y Arqueología), en la capital tinerfeña, como integrante de la noche de cierre del XIV Festival 6Cuerdas, una muestra que rinde homenaje a la guitarra. La velada contará también con la actuación de Tenerife Guitar Quartet.

-¿Qué ofrecerá en su concierto en el Festival 6Cuerdas?

“Para este concierto voy con un proyecto llamado Biphasic, acompañado de Esther Suárez a la voz. Metemos en la batidora clásicos de funk, jazz, soul…, los arreglamos y los reconvertimos para interpretarlos desde otro punto de vista. Yo llevo varios efectos de guitarra y un Loop Station con el que voy grabándome lo que toco, haciendo tanto de guitarrista, como de bajista, teclista, percusionista…”.

-¿Tiene algo de especial subirse a un escenario en esta época tan convulsa por la COVID-19?

“Sí, totalmente especial en esta tesitura tan extraordinaria, y sobre todo si hay que viajar para subirse a un escenario. No son tiempos fáciles para la música, las artes escénicas y la cultura en general. Tener la oportunidad de tocar con público, incluso con las restricciones y medidas de seguridad que tenemos, ahora mismo es de agradecer”.

-¿Cómo sería para usted un concierto perfecto?

“Sería con los teatros, festivales o salas con el aforo completo, la gente bailando. Ya si es tocando mi propia música con alguno de mis proyectos, sería la noche perfecta”.

-¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

“Aunque en esta ocasión solo tocaré una composición propia, el resto del repertorio lo arreglo para intentar hacerlo como si fuera nuestro. El proceso de composición varía dependiendo del tema y de la ocasión. La mayoría de las veces las ideas principales vienen fortuitamente tocando el instrumento, con lo que puedo emplear mucho tiempo para desarrollar esa idea principal hasta darle forma, cocinándola a fuego lento, y en otras ocasiones fluye todo a la primera”.

-¿Qué encuentra usted en el jazz para desarrollarse como músico?

“El jazz ha sido la música con la que me he formado y la que hizo que estudiara música de manera profesional. Aunque me encanta y es uno de los estilos que más me apasionan, no solo toco, escucho y estudio jazz; me encanta el funk, el rock, drum&bass, música electrónica, clásica…. De hecho, he vuelto hace tiempo a mis raíces y lo que más escucho es metal progresivo”.

-¿Qué nos puede adelantar de sus proyectos de futuro?

“Lo próximo que tengo es la grabación de mi nuevo disco con mi cuarteto de jazz, en el que Esther colaborará en un tema, que espero que salga a la luz antes del verano de 2021. También Esther y yo tenemos una banda con la que llevamos bastantes años, llamada Ni Funk Ni Fank; con ellos estamos terminando de montar repertorio propio para grabar próximamente”.