Muere Dave Prowse, el actor tras la máscara de Darth Vader

El actor británico Dave Prowse, que dio vida a Darth Vader en la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, ha fallecido a los 85 años “tras una breve enfermedad”, según confirmó este domingo su agente.

Thomas Bowington, su representante, anunció “con gran tristeza” la muerte de Prowse en un mensaje publicado en su página de Facebook, donde indicaba que este falleció “ayer por la mañana”, sin precisar apenas detalles, y agregando la célebre frase: “Que la fuerza le acompañe, siempre”.

Prowse puso su cuerpo, pero no la voz al mítico personaje debido a su marcado acento de Bristol, por lo que el director George Lucas optó finalmente por James Earl Jones como doblador.

