‘An Unusual Summer’ gana el premio del jurado en la Sección Oficial de la X Muestra de Cine de Lanzarote

El jurado de la décima edición de la Muestra de Cine de Lanzarote ha valorado la capacidad que tiene An Unusual Summer de partir de una sola imagen para construir el mosaico cultural que es el Ramla, para narrar la historia de un país en un momento de una gran crisis internacional.

En palabras del jurado: “¿Un viejo registro de vigilancia puede mutar en un retrato caleidoscópico sobre una familia, una comunidad y una nación ocupada? Sí, porque un cineasta puede apropiarse de imágenes sobrevivientes y hallar en estas (gracias a un minucioso empleo de reencuadres, trabajo sonoro y un uso singular de la voz en off) toda una época olvidada, con sus fantasmas personales e históricos, signos pretéritos que persisten aún en el presente. El cine puede ser muchas cosas y, como en este caso, ensayar una menesterosa arqueología del afecto y erigirse también como una evocación discreta de una nación que no ha desaparecido aún, pero tampoco ha podido volver a ser. Por esta razón, entre otras, el premio a mejor película le corresponde a An Uusual Summer, de Kamal Aljafari”.

El director de la muestra, Javier Fuentes Feo, ha añadido que “lo que hace An Unusual Summer es convertir un viejo registro de vigilancia en un retrato caleidoscópico sobre una familia, una comunidad y una nación ocupada”. La película cuenta cómo un chico halla 15 años después las imágenes de esa cámara y a través de ellas reconstruye la vida de sus seres queridos, revisa la biografía de su barrio y encuentra la evolución que ha atravesado un pueblo sometido como es el palestino.

Una mención especial ha obtenido Visión Nocturna, de Carolina Moscoso Briceño, película en la que la directora chilena habla en primera persona de una violación que ella misma sufrió. El film cuenta cómo es el viaje por el dolor permanente tras la experiencia traumática y los años que arrastra el horror vivido

En cuanto fallo al mejor cortometraje canario, el jurado ha decidido premiar Fuera de campo, de Pablo Vilas y Adriana Thomasa, por su capacidad para observar detalladamente una realidad poliédrica en medio de un escenario rural poblado por personajes marginales, incapaces de centrar su atención en el verdadero objetivo para el que han sido convocados, un partido de fútbol por el que nadie parece mostrar el menor interés.

El jurado que ha tomado esta decisión en deliberación pública está formado por el crítico argentino Roger Koza, la crítica cinematográfica Jara Yáñez y el periodista y crítico canario Claudio Utrera. El fallo, argumentado ante los espectadores de forma abierta y transparente, es ya seña de identidad de la Muestra de Cine de Lanzarote.