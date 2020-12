El IV Festival Isla Calavera emprende su ‘segunda misión’ con el programa de proyecciones

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera ofrecerá del jueves 10 al domingo 13 de diciembre el anunciado programa de proyecciones de largometrajes, cortometrajes y documentales de su cuarta edición. Como se recordará, el calendario inicialmente previsto para el festival, del 13 al 21 de noviembre, tuvo que aplazarse como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, y ahora Isla Calavera lanza su segunda misión. Las proyecciones tendrán lugar en dos salas de Multicines Tenerife (Centro Comercial Alcampo, La Laguna), con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

La Sección Oficial de Largometrajes a competición anunciada se mantiene con la incorporación de dos nuevos títulos a competición. Así, las esperadas películas Baby, de Juanma Bajo Ulloa, y la coreana Península, la segunda entrega del fenómeno Train to Busan, también podrán disfrutarse dentro de una destacada programación de títulos internacionales inéditos en salas comerciales nacionales. Sin embargo, Sea Fever (Contagio en alta mar), que se estrenó el viernes pasado en los cines españoles, finalmente no podrá participar en Isla Calavera.

La Sección Oficial de Cortometrajes a concurso exhibirá los 17 títulos anunciados. Además, se mantienen las proyecciones de los clásicos Viernes 13: Parte III (1982), en tres dimensiones, con motivo del 40º aniversario del estreno de la primera entrega de la saga que ayudó a definir el subgénero slasher; El huerto del francés (1978), título esencial del fantaterror español, escrito, dirigido y protagonizado por Jacinto Molina Paul Naschy; y No matarás… al vecino (1989), una comedia negra dirigida por Joe Dante y protagonizada por Tom Hanks.

En el apartado documental podrá verse Deodato Holocaust, que desglosa los entresijos de uno de los filmes de terror más polémicos de la historia, Holocausto caníbal, y sobre su controvertido director, el italiano Ruggero Deodato; y el cortometraje La dama del Fantaterror, de Diego López, un trabajo que aborda la importancia de la actriz alemana Helga Liné en el género de corte fantástico y de terror desarrollado en España durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XX.

Además, se proyectará una selección de making of de algunas de las creaciones más memorables de la factoría del célebre Stan Winston, responsable de criaturas del imaginario colectivo como los dinosaurios físicos de Parque Jurásico, los alienígenas de Predator o los androides de Terminator. En el marco del acuerdo alcanzado con la prestigiosa academia Stan Winston School of Character Arts en la apuesta del festival por la didáctica del fantástico, el programa de actividades paralelas incluirá una exposición dedicada al artista, creador y supervisor de efectos visuales que da nombre a la escuela.

Por otro lado, próximamente se darán a conocer las fechas en que tendrá lugar el Encuentro de Industria, la entrega de premios de honor y otras actividades.

SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES

Tras su paso por el Festival de Sitges y la Seminci de Valladolid, Baby recala en Tenerife antes de su lanzamiento en cines. Una película del reconocido director de Airbag de una poesía y una belleza extraordinaria. en línea con otros trabajos de su filmografía como La madre muerta o Alas de mariposa. Juanma Bajo Ulloa narra la historia de una joven madre y su camino hacia el redescubrimiento del amor y la vida, a través de un thriller sobre el tráfico de bebés cargado de tensión.

Península fue una de las películas de la selección oficial del Festival de Cannes 2020, y tuvo su première española en la sección oficial a competición de género fantástico de la pasada edición del Festival de Sitges. Con este título, el director coreano Yeon Sang-ho vuelve a su universo zombi después de superar todos los récords de taquilla en su país con Train to Busan, con más de 11 millones de espectadores. En esta ocasión, el virus que desató el caos se ha propagado por la península de Corea y, en un desierto postapocalíptico, un grupo de supervivientes vagan de noche huyendo de los muertos vivientes.

La selección de largometrajes a competición del Festival Isla Calavera se completa con: The Reckoning (Neil Marshall), Cosmética del enemigo (A perfect enemy) (Kike Maíllo), Skin Walker (Christian Neuman), Al morir la matinée (Maximiliano Contenti), Unearth (John C. Lyons y Dorota Swies), The Owners (Julius Berg), Come True (Anthony Scott Burns), Alone (John Hyams) y la antología de terror Vampus Horror Tales (Isaac Berrocal, Erika Elizalde, Manuel Martínez Velasco, Pablo Moreira y Víctor Matellano).

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera adapta este año su formato a la actual situación provocada por la pandemia de la COVID-19, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y sanitarias para ofrecer a los asistentes disfrutar de un encuentro cultural seguro. Organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, la Asociación Cultural Isla Calavera, Multicines Tenerife y la publicación especializada TumbaAbierta.com, está dirigido por Ramón González Trujillo y Daniel Fumero.

La cuarta edición del Festival Isla Calavera cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Tenerife Film Commission. Coca-Cola actúa como bebida oficial de esta cita cinematográfica, que también cuenta con la colaboración de la Stan Winston School of Character Arts, la Universidad de La Laguna, Fly Luxury, Reel One Entertainment, Juan Antonio Ribas Subtítulos y Ediciones Digitales, Canary Pictures Vehicles, Play Medusa, Applehead Team, Blackout Films, TuBillete.com, Mercado Nuestra Señora de África, Bokanka, Audi Canarias y As Publicidad. Fundación DIARIO DE AVISOS, Planet Horror, Televisión Canaria y FlixOlé actúan como media partners.