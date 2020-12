La plaga de termitas salta de Tacoronte a Santiago del Teide

Los trabajos para poner freno y erradicar a la termita subterránea americana Reticulitermes flavipes en la Isla, con sus principales focos en Tacoronte y Valle de Guerra, no cesan. De hecho, en la última comisión técnica de seguimiento de los trabajos se puso de manifiesto que el tratamiento “está siendo exitoso y estamos viendo ya cómo la termita se va muriendo en determinados focos”, destacaba la consejera de Gestión del Medio Natural del Cabildo, Isabel García. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, esto no ha impedido que se detecte un “nuevo pequeño foco en Santiago del Teide”, concretamente en “unos jardines que están en la vía pública”, en los “alrededores de la costa de Los Gigantes”, detalló García. Aún así, enfatizó que se trata de un “foco de dimensiones pequeñas”, que “hemos logrado controlar y que de momento está acotado y en el que se están poniendo estacas de prospecciones”, y que se sospecha que se pueda haber originado “por trasiego de material o de plantas”, explicó.

“Llamaron del propio Ayuntamiento porque vieron unas termitas en el lugar y avisaron e inmediatamente fuimos”, continuó la consejera insular, quien destacó que “el Cabildo está preparado para atacar cualquier foco que pueda salir, tenemos conocimiento y aprendizaje para saber lo que tenemos que hacer y frenarla, porque lo más importante es pararla para que no se siga expandiendo, y a día de hoy el Cabildo está en disposición de hacerlo”.

Se trata de un foco muy parecido a aquel que se detectó en su momento en Arona, que “está controlado”, apuntó.

En cuanto al resto de temas tratados en la comisión técnica, Isabel García valoró que se presentó “la estrategia de erradicación y control de la termita, que se estaba elaborando por el CSIC, desde que comenzamos con los trabajos de control, donde van todos los detalles sobre el control de la plaga, el tipo de biocida que las erradica y cuáles no, los daños que puede ocasionar…”. “No se puede tratar una plaga de estas dimensiones de manera intuitiva, sino tener un documento que establezca el camino a recorrer a lo largo de los años. La estrategia abarca cuál va a ser el sistema de trabajo, es el documento en el que te apoyas para seguir trabajando a lo largo de los años y que sirva de guía”, explicó. Un documento que ahora está en estudio por parte de todas las administraciones con competencia, por si hay que “completar o matizar algo”, apuntó.

Aunque esta estrategia ya esté lista, la consejera añadió que las investigaciones sobre esta especie continuarán, “van a tener una trascendencia nacional y mundial” y “van a servir para otros lugares que tengan este problema. Se están llegando a conclusiones muy interesantes”.

Además, se presentó la nueva página web que se estaba ultimando elaborar para que los vecinos tengan toda la información respecto a esta termita, y que se presentará en unos días, una vez ya esté dado de alta el dominio, explicó Isabel García.

Asimismo, en la comisión se “incidió en la diferencia que supone que la termita se considere especie invasora en el catálogo nacional de especies invasora”, y que el BOE publicó a finales de noviembre. “Eso hace que las administraciones puedan actuar con mayor libertad de oficio o de forma subsidiaria, es decir, si, por ejemplo, alguien no te deja entrar en una propiedad privada, tú puedes acceder. También da pie a que podamos solicitar subvenciones y ayudas con mayor respaldo”, valoró la consejera insular.

En este sentido, también se abordó el tema de la financiación de las administraciones para el próximo año. “El Cabildo de Tenerife ha habilitado ya la partida para el ejercicio 2021, y entre el Gobierno y el Cabildo tenemos previsto otro millón de euros para 2021, al margen de otras ayudas que pudieran obtenerse, pero nosotros hemos garantizado que continúen los trabajos y tratamientos.

Asimismo, se aprobó la continuidad del encargo con Tragsatec para que los trabajos no sufran ningún tipo de interrupción”, manifestó Isabel García.

Otro de los puntos que se abordó en la reunión de la comisión técnica fue la revisión de las parcelas de acopio que el Cabildo ha habilitado en Parque Atlántico, en Tacoronte, y en Valle Guerra, en La Laguna, para el acopio de residuos de madera y vegetales o enseres de la zona, para su tratamiento y eliminación de la posible presencia de termitas antes de su retirada por parte del gestor autorizado.

A este respecto, la consejera Isabel García indicó que se ha detectado que “el nivel de demanda vecinal es mucho mayor en Tacoronte que en La Laguna”. “Nos llama la atención porque hasta ahora no hemos recibido ninguna solicitud de recogida, ni a través de Tragsatec ni del Ayuntamiento, y nos preocupa un poco por si no hemos sido capaces de hacer llegar la información”, añadió el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento lagunero, José Luis Hernández. Por eso, el edil quiso hacer “un llamamiento general para que las viviendas de la zona, afectadas o no, cuando tengan que tirar restos de poda o muebles o maderas, que es un factor de propagación de la plaga, llamen a los teléfonos habilitados para ir a recogerlo a través del servicio establecido”. Desde el Cabildo se facilitó el teléfono 610 59 20 64, así como el correo info.termitas@tragsa.es para la recogida segura de estos materiales.