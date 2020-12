Martín denuncia un intento de boicot de CC y PP a la gestión de aguas en Tenerife

El presidente del Cabildo de Tenerife, el socialista Pedro Martín, ha comparecido este mediodía para denunciar un “intento de boicot” por parte de los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular a la Junta del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT). Según Martín, ningún integrante de estos dos grupos de la oposición habría acudido hoy a la Junta en la que se votaban los presupuestos del CIAT, en lo que tachó de una estrategia para que “no hubiera posibilidad de hablar, de entendernos”.

Según Martín, en las últimas semanas el grupo de Gobierno, integrado por el Partido Socialista y Ciudadanos, habría mantenido conversaciones con la oposición consensuando la modificación de estos presupuestos, que se preveían aprobar hoy. Finalmente, los presupuestos, con un importe de 36 millones de euros para la gestión de las aguas de Tenerife en el 2021, han salido adelante con 24 votos a favor y 2 en contra.

“Esto no se hace en democracia. Se vota a favor o en contra, incluso se pueden abstener, pero hay que favorecer el debate. Con no venir y pactar que nadie venga, lo único que buscan es no solo que no haya presupuestos sino que las cosas vayan mal al Cabildo y al Gobierno. Si le va mal a Tenerife, no importa, porque parece que el objetivo es desgastar al Gobierno”, criticó Martín en una rueda de prensa convocada de carácter urgente en la que también ha estado presente el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez.

A la Junta habrían acudido sindicatos, empresarios, asociaciones de consumidores, titulares de explotaciones de aguas y otras personas relacionadas con el CIAT, según trasladó Martín. Además, el presidente insular detalló que a la partida aprobada por 36 millones de euros, se le podrán sumar enmiendas que lo incrementen hasta superar los 40 millones de euros y, por otro lado, cabe señalar que existen otras partidas destinadas al CIAT provenientes de distintas administraciones para financiar proyectos concretos.

“Hemos impulsado un proyecto de presupuesto ajustado, de economía de crisis, pero que mantendrá proyectos importantísimos y que continuará en la línea para que en dos o tres años demos un vuelco a la situación de las aguas depuradas en Tenerife y así ponernos en el 90% de las aguas depuradas, como exigen Europa y los ciudadanos”, sentenció Martín.