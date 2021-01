Ciudadanos propone apartar a los políticos que se salten el orden de vacunación

La presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha anunciado, tras su reunión con los coordinadores autonómicos de Cs, que la formación naranja llevará una iniciativa a todos los parlamentos autonómicos con el doble objetivo de que “haya una mayor transparencia en la gestión de las vacunas” y “un compromiso ético de todas las fuerzas políticas para apartar de su cargo a los políticos que salten la cola de vacunación”. “No puede ser que millones de personas estén esperando su turno para vacunarse y que haya un grupo de políticos que se salten las listas”, ha añadido Arrimadas.

La líder de Cs ha explicado durante la rueda de prensa que el partido liberal lleva a cabo esta propuesta “no solo para que los que se salten la cola asuman sus responsabilidades, lo hacemos también para prevenir que se den más casos” porque “nosotros no solo criticamos, sino que también proponemos y ofrecemos soluciones”. “Somos conscientes de que, si no fuera por Cs, el consejero de Salud de Murcia del PP seguiría en su cargo. De hecho, la dirección nacional del PP salió a defender a su consejero en un primer momento, pero gracias a que Ciudadanos está en el Gobierno y somos absolutamente inflexibles contra este tipo de prácticas, hoy no sigue en su puesto”, ha apuntado.

Asimismo, Arrimadas ha afirmado que los naranjas van a registrar en el Congreso una iniciativa similar que además va a pedir “un registro único de vacunación para toda España”.

Cs ha registrado otra iniciativa en la Cámara Baja en la que le pide al Ejecutivo que “baje el IVA de las mascarillas FFP2 porque son un bien de primera necesidad y protegen más”.