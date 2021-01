Fernando Simón: “Nuestro sistema sanitario vuelve a estar muy cerca del límite”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha cargado contra las conocidas fiestas realizadas en nuestro país durante el fin de semana y los últimos días, en pleno pico de la tercera ola de la pandemia de COVID-19.

“Nuestro sistema sanitario y nuestros sanitarios vuelven a estar muy cerca del límite. Tenemos responsabilidad las administraciones, pero también cada uno de nosotros. No me parece razonable que, con lo poco que queda para conseguir vacunar a todos nuestros vulnerables y a una gran parte de la población, vayamos a fastidiarla por hacer una fiesta antes de tiempo”, ha denunciado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

Pese a la realización de estos eventos en uno de los peores momentos de la pandemia, se ha mostrado contrario al confinamiento estricto, ya que en estos momentos, con las fuertes restricciones impuestas por las comunidades autónomas, “hay pocas opciones más allá de salir a hacer la compra”.

“Tenemos que poner medidas colectivas que se puedan controlar. Estamos viendo muchos ejemplos en los que si no hay un control externo, parece ser que la gente no cumple. Lo cual yo creo que es una pena”, ha reflexionado.

Simón ha reconocido que “es probable” que el pico de la tercera ola “ya se haya alcanzado”, a pesar de que este lunes se ha marcado récord de casos de la pandemia en un fin de semana: 93.822. “Estamos probablemente descendiendo pero necesitaríamos descender más rápido”, ha valorado, insistiendo en que el pico de contagios se produjo el fin de semana pasado.

En cualquier caso, ha recordado que las hospitalizaciones y las muertes se producen algunas semanas después del alza de los contagios. “Tenemos una ocupación hospitalaria y de UCI que es la más alta desde la primera ola en abril. Hay hospitales que todavía no han reprogramando el resto de actividad, pero algunos sí. Es una situación crítica pero no tiene nada que ver con lo que pasó en abril. Necesitamos no ya que empiece a bajar, sino que baje muy rápido para que no sufran al nivel que ya están sufriendo”, ha indicado.

“Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión. Estamos en una situación en la que nuestras UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando. Tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control”, ha reclamado Simón, aunque ha reiterado nuevamente que “la situación no es equiparable a la de la primera ola”, aunque sí “un poco por encima” de la segunda.