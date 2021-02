El drama de una familia tinerfeña: “Nuestra nevera está vacía”

La crisis derivada de la pandemia de Covid-19 sigue causando estragos en muchas familias canarias. La de Haridian es una de ellas. Esta vecina de Puerto de la Cruz se ha visto obligada a “solicitar al Ayuntamiento una derivación urgente a las ONG porque estamos realmente mal”. Y es que, según relató en la cadena Cope, “nuestra nevera está vacía y no tenemos nada para los dos hijos menores de mi pareja, de dos y ocho años”.

La situación de esta familia es de extrema gravedad, pues no cuenta con ningún ingreso y a su vez denuncia que las ayudas de las instituciones no llegan a tiempo. Haridian critica al respecto el retraso de los Servicios Sociales municipales. “No tienen sensibilidad ninguna porque me ven llorar y no mueven un dedo. Nos han dado cita para dentro de tres días, pero yo no estoy pidiendo un Ferrari, lujos o 1.000 euros al mes, solo quiero comida para no tener que pasar hambre”, afirmó al citado medio.

La ONG Sonrisas Canarias les ayuda con alimentos hasta que los trabajadores sociales tramiten su expediente. “Hemos escapado estos días por la buena voluntad de Luis Febles, se le cayó el alma a los pies cuando vio la despensa. No puso reparos y hemos podido respirar un poco gracias a él y a mi madre”, insistió Haridian.