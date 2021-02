¡Ojo! Suplantan a Amazon para hacerse con tus datos personales

La Oficina de Seguridad del Internauta ha detectado una campaña de envío de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de Amazon. El objetivo es redirigir a la víctima a través de un enlace facilitado en el correo a una página web fraudulenta (phishing) que simula ser la del servicio en cuestión. Dicha web solicita al usuario rellenar una encuesta y así poder optar a productos electrónicos y tarjetas regalo por una cantidad insignificante, pero para recibirlos deberá facilitar sus datos personales y bancarios.

Recursos afectados

Cualquier usuario que haya recibido el correo electrónico y haya introducido sus datos personales y/o los de su tarjeta bancaria en el formulario de la página fraudulenta.

Solución

Si has recibido un correo electrónico de estas características, has accedido al enlace y facilitado los datos de tu tarjeta de crédito, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Además, te recomendamos permanecer atento y monitorizar periódicamente la información que hay publicada sobre ti en Internet para evitar que tus datos privados estén siendo utilizados sin tu consentimiento.

Si, tras haber hecho egosurfing (es decir, una búsqueda de tu nombre y otros datos personales en el buscador), encuentras algo que no te gusta o se está ofreciendo indebidamente información sobre ti, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión al tratamiento de tus datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos te proporciona las pautas para que los puedas ejercer.

Evita ser víctima de fraudes tipo phishing siguiendo nuestras recomendaciones:

No te fíes de los correos electrónicos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado, elimínalos de tu bandeja de entrada.

No contestes en ningún caso a estos correos.

Ten siempre actualizado el sistema operativo y el antivirus de tu dispositivo. En el caso del antivirus, además se debe comprobar que esté activo.

En caso de duda, consulta directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) de INCIBE.

Además, ten siempre en cuenta los siguientes consejos:

Escribe directamente la URL del servicio en el navegador, en lugar de llegar a la web a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros, en correos electrónicos o en mensajes de texto.

No facilites tus datos personales (número de teléfono, nombre, apellidos, dirección o correo electrónico) o bancarios en cualquier página. Infórmate previamente y lee los textos legales de la web para descartar un posible mal uso de tus datos.

Desconfía de promociones online que requieran facilitar información personal.

En caso de acceder a un servicio desde su aplicación, revisa que tengas instalada la aplicación legítima y que los permisos proporcionados sean adecuados.