Sofía Suescun confiesa haber sido víctima del ‘voyeur’ de Navarra: “He tenido episodios muy fuertes”

Daniel Lucía, míster Navarra en 2004, decidió abrir su propia agencia de modelos para ayudar a formar a otros en el sector. Este lunes fue condenado a cinco años de cárcel por grabar a 129 mujeres desnudas, así como una multa de 116.040 euros.

Según recoge la sentencia, el empresario, quien reconoció ser adicto al sexo, aprovechaba para grabarlas cuando se cambiaban de ropa. Y es que los agentes encontraron en su vivienda numerosas imágenes que corroboran las denuncias de las víctimas.

Una de ellas es la colaboradora de televisión Sofía Suescun, quien ha mostrado su disconformidad con la pena. “Le pedían más de 400 años, al final le han condenado a 115 pero solo va a cumplir cinco; me parece que se ha hecho justicia pero poca”, ha contado en el programa de Telecinco Ya es mediodía.

Reconoce que se cruzó con el voyeur cuando tenía tan solo 14 años: “Me di cuenta de que este señor tenía una relación conmigo que no cuadraba, ya que entraba, me tocaba, me coaccionaba… He tenido episodios muy fuertes en los que no quiero entrar pero se me revuelve el estómago solo de recordarlo”.

Tal y como cuenta la joven, no solo se limitaba a grabarla, sino que hizo cosas más graves. Sofía Suescun declaró en el juicio oral hace seis años e, incluso, tuvo que ver el vídeo en el que aparecía desnuda durante el proceso: “Fue muy duro”. “Era un experto en manipular la situación. Me hacía sentir especial, la preferida del jefe, y me mandaba ir con conjuntitos de ropa interior. Al final ya iba llorando”, agrega.