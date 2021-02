Sofía Suescun desata la polémica con su última metedura de pata

Sofía Suescun reapareció en ‘Ya es mediodía‘ con un comentario que pasará a la historia de las meteduras de pata más sonadas en televisión, una lista donde ya figuran Gloria Camina y Kiko Jiménez, actual pareja de Suescun, quienes fueron tachados de racistas hace tres años por decir en ‘Supervivientes’ que querían formar la “parejita” con “una niña propia y un negrito adoptado”.

Todo ocurrió cuando el programa trataba la noticia del falso positivo de Anabel Pantoja un día antes en Sálvame y los comentarios en redes sobre su incipiente barriga.

“A mí me gustaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. Me encanta”, dijo Suescun sin ser consciente de lo que estaba diciendo.

“Tiene mucho amor en el pecho”, llegó a decir Miguel Ángel Nicolás, sorprendido por las desafortunadas palabras que acababa de pronunciar su compañera.

Puedes seguir leyendo esta noticia en El Español