Alerta Semana Santa: los hoteles preparan grandes ofertas solo para canarios

Los hoteleros tinerfeños quieren reactivar el turismo en Semana Santa. A la espera de que el pasaporte de vacunación sea una realidad, el foco está puesto en los turistas locales, para los que se preparan “grandes descuentos”.

En declaraciones a Cope Tenerife, Juan Pablo González, gerente de Ashotel, ha desvelado que aún “no se dan las condiciones” para que el turismo se reactive en Semana Santa, por lo que la intención, para que los hoteles “puedan abrir y no volver a cerrar” es fijarte en el público insular: “Estamos a menos de un mes y la situación de nuestros mercados emisores no es la deseada. No habrá turismo en esas fechas, por eso, trabajamos para poner toda la maquinaria en marcha de cara al verano”.

De esta forma, los establecimientos alojativos tendrán “ofertas en Semana Santa” para los residentes canarios: “Los ciudadanos que lo deseen podrán beneficiarse de precios especiales, ya que se sacarán ofertas interesantes para que el mercado local aproveche los cuatro días festivos”.