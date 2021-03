El derbi del silencio

Quien haya visto un partido sin público lo sabe. Es otra dinámica; otra sensación. Se escucha el contacto seco de la bota con el balón. También los gritos desde el banquillo. Y los de los jugadores. Se percibe cada acción a ras de hierba; cada golpe y cada entrada. Se oye cómo jura en hebreo la víctima de una alevosa entrada en el suelo, y como se disculpa, en la mayoría de las veces, el infractor. Por desgracia todo esto se vivirá el próximo domingo, a partir de las 20.30 horas, en el estadio Heliodoro Rodríguez López con la disputa del segundo derbi canario más raro de la historia. El primero ya se vivió el pasado mes de noviembre por los aledaños del estadio de Gran Canaria. El bullicio de las aficiones, los cánticos, los típicos piques sanos entre chichas y canariones se echarán de nuevo en falta este domingo en Santa Cruz de Tenerife. Porque un partido sin público es muy distinto para los pocos que tienen el triste privilegio de verlo, de oírlo, en un estadio. Y para los futbolistas. Sobre todo para los futbolistas. Un partido así les huele a silencio. Como muy bien define el director del programa Todo Goles Radio de Canarias Radio, Juanjo Toledo, “hay una fiesta en el Heliodoro y no estamos invitados”. En la encuesta realizada por DIARIO DE AVISOS con ocho periodistas de las dos islas, se incide en lo “raro” y “extraño” que será jugar un partido de esa índole con la ausencia de las aficiones. Algunos de los encuestados lo califica como, “derbi descafeinado”.

En el terreno meramente deportivo, los periodistas tinerfeños, Óscar Herrera (SER), Iván Bonales (Radio Marca Tenerife) y Guillermo García (COPE) se decantan por un triunfo del Tete sobre el eterno rival, basándose en la “rigurosidad y efectividad defensiva” del equipo de Luis Miguel Ramis. Los mismos reconocen que la UD Las Palmas de tres cuartos de cancha hacia adelante sus futbolistas atesoran más calidad y desequilibrio que el cuadro blanquiazul, aunque inciden en la “fragilidad” defensiva de los pupilos de Pepe Mel. Más escépticos se mostraron a la hora de dar un resultado Juanjo Toledo (Canarias Radio) y José Manuel Pitti, director de comunicación de la Federación Canaria de Lucha. Por su parte, los periodistas de la isla hermana pronosticaron un empate entre el CD Tenerife y UD Las Palmas. Curiosamente dos de ellos fueron más lejos, Rafa León (SER Gran Canaria) y Juanfran Cruz (COPE Gran Canaria), que vaticinaron un derbi sin goles.

ENCUESTA

Norberto González (Radio Nacional de España Gran Canaria)

“Se echa de menos a la afición, pero nadie quiere perder un derbi”

“Como se pudo comprobar en el partido de ida jugado en Gran Canaria, la falta de afición y ese ambiente previo que siempre se viven en las calles de nuestras capitales se echará en falta: estadios llenos, cánticos, y los piques que engrandecen el fútbol. Se echará de menos a la afición, pero sobre el verde nadie quiere perder un derbi. Mi pronóstico es un empate”.

Óscar Herrera (Cadena SER Tenerife)

“Espero un derbi con goles y apuesto por un 3-2 para el CD Tenerife”

“El Tenerife llega un poco mejor al derbi, y que sea en el Heliodoro le da la etiqueta de ligero favorito. El hecho de que los dos equipos lleguen en la tabla en tierra de nadie le quita aliciente, aunque siempre es un derbi. Espero un partido con goles y apuesto por un 3-2. Será un derbi emocionante y la ausencia de público será compensada con un partido de alternativas”

Juanjo Toledo (Canarias Radio)

“Hay una fiesta en el Heliodoro y no estamos invitados”

“Será el segundo derbi más raro de nuestras vidas. Primero fue el de Gran Canaria donde no hubo público y ahora será el del domingo. Hay una fiesta en el Heliodoro y no estamos invitados, aunque las dos aficiones estarán muy pendientes de lo que pase en el terreno de juego. El derbi no tiene nada que ver con la clasificación y espero que sea un partido bonito y con goles”.

Juanfran Cruz (COPE Gran Canaria)

“El que menos errores cometa tendrá mucho ganado; apuesto por un 0-0”

“Espero un derbi muy igualado como demuestra la clasificación con los 40 puntos que tiene el Tenerife y los 39 de la UD Las Palmas. El objetivo del play-off está muy difícil para los dos equipos. Creo que será un derbi con pocos goles y el que menos errores cometa tendrá mucho ganado. Me inclino por un empate sin goles, ya que suelen ser partidos cerrados e igualados”

Guillermo García (COPE Tenerife)

“El Tenerife de Ramis juega a que no pasen cosas; apuesto por un 2-1”

“Veo al Tenerife ligeramente favorito, sobre todo porque es un equipo fiable, que es lo que no es la UD. Las Palmas tiene un arsenal ofensivo muy importante pero es un equipo muy irregular. El Tenerife de Ramis sabe a lo que juega, tiene un estilo reconocible, y que juega a que no pasen cosas. Mi pronóstico es 2-1 para el Tenerife con goles de Carlos Ruiz, Fran Sol y Pejiño”

José Manuel Pitti (Director de Comunicación de la Federación Canaria de Lucha)

“En un derbi el espectáculo está tanto en el campo como en las gradas”

“Los dos equipos llegan sin grandes agobios y sin grandes ambiciones. Se trata de un derbi atípico, incierto, muy raro, extraño y exento de la presión necesaria. Se puede decir que es el derbi más descafeinado de la historia en cuanto a que se juega sin público. En un derbi, el espectáculo está tanto en el campo como en las gradas. No tengo pronóstico porque puede pasar cualquier cosa”.

Iván Bonales (Radio Marca Tenerife)

“El Tenerife está un puntito por encima de la UD Las Palmas”

“Los derbis son igualados, pero a día de hoy, sobre todo por capacidad defensiva, el Tenerife está un punto por encima de la UD. De medio campo hacia adelante ellos tienen más calidad, pero son más endebles en defensa. El derbi lo veo igualado, pero a los puntos creo que ganará el Tenerife lo que salvaría el año de Miguel Concepción y de todo su grupo de trabajo”

Rafa León (Cadena SER Gran Canaria)

“Es un derbi canario descafeinado; mi pronóstico es un 0-0”

“Veo un derbi descafeinado, de los que no enamora. El Tenerife lo va a afrontar un puntito mejor que la UD, ya que defensivamente está más ordenado. Son capaces de aguantar 80 minutos con un partido casi muerto para luego definirlo en la recta final. Por contra, la UD puede tener el partido definido y perderlo en tres segundos. Mi pronóstico es empate sin goles 0-0”

Enrique Bethencourt (Escritor y periodista)

“Me gustaría que participaran muchos futbolistas de la tierra”

“Un derbi para disfrutar en casa y viéndolo por la televisión, porque no vamos a poder estar en el Estadio por la pandemia de la Covid. Espero que sea un espectáculo en el que participen muchos futbolistas de esta tierra como se viene demostrando que triunfan si se les dan oportunidades. Mi pronóstico es de 1-0 para el CD Tenerife”.