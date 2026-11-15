EN DIRECTO | CD Tenerife-AD Ceuta

El CD Tenerife disputará este domingo el primer partido sin Jesús de Miguel, después de una de las semanas más duras de su historia, en las que la plantilla ha intentado volver a la normalidad para medirse a un Ceuta que estrenará técnico.
El conjunto dirigido por Álvaro Cervera afrontará el compromiso con el recuerdo de su delantero muy presente, en el primer partido que disputará desde su muerte, una circunstancia que convertirá la cita en una jornada especialmente emotiva para la plantilla, el cuerpo técnico y la afición blanquiazul, que ha acompañado al club durante los días de duelo
TE PUEDE INTERESAR