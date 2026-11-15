cd tenerife

EN DIRECTO | CD Tenerife-AD Ceuta

Los blanquiazules regresan al Heliodoro en un encuentro cargado de emociones
El CD Tenerife sufre su primera derrota del curso ante el Sporting (0-1)
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El CD Tenerife disputará este domingo el primer partido sin Jesús de Miguel, después de una de las semanas más duras de su historia, en las que la plantilla ha intentado volver a la normalidad para medirse a un Ceuta que estrenará técnico.

El conjunto dirigido por Álvaro Cervera afrontará el compromiso con el recuerdo de su delantero muy presente, en el primer partido que disputará desde su muerte, una circunstancia que convertirá la cita en una jornada especialmente emotiva para la plantilla, el cuerpo técnico y la afición blanquiazul, que ha acompañado al club durante los días de duelo

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas