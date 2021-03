El Fiscal ve vulneración de los derechos de Mena y apoya las medidas cautelares contra su expulsión del PSOE

El Ministerio Fiscal se manifestó esta mañana favorablemente a la adopción de medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Arona, José Julián Mena, al entender que el procedimiento sancionador abierto por el Partido Socialista para expulsarle de esta formación política no se tramitó correctamente y se vulneraron los derechos del demandante. “Existen razones para pensar que el resultado del procedimiento pudiera ser favorable a sus intereses”, manifestó el fiscal en la última intervención con la que concluyó la vista celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona ante la jueza Nadia Méndez, que decidirá en un plazo de cinco días a través de un auto.

Para el fiscal, “independientemente de las razones de fondo, el procedimiento que finaliza con la expulsión del demandante no le ha garantizado el principio de contradicción, no se ha cumplido con el procedimiento en un trámite tan esencial como es la posibilidad de proponer pruebas y la de ser oído. Entendemos que vicia el procedimiento”, señaló durante la vista, en alusión a las notificaciones recibidas por Mena vía correo electrónico, “que no permite acreditar que fueron recibidas” en las que se le otorgaba al regidor un plazo para proponer pruebas y ser oído.

Precisamente, la defensa de Mena basó su defensa en que la expulsión fue un fraude de ley al serle notificada de forma inadecuada, mientras que la letrada del PSOE sostuvo que esta tesis responde a un intento del alcalde de provocar la nulidad de la expulsión con el fin de invalidar el pleno extraordinario previsto para el próximo lunes que debería debatir el pase de Mena al grupo de no adscritos, lo cual abriría la posibilidad de una moción de censura contra el regidor.