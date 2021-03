El Sanaya Libby’s La Laguna cede en casa en el primer duelo de semifinales

El Sanaya Libby’s La Laguna cedió por 1-3 ante el CV CCO 7 Palmas en el primer choque de las semifinales del play-off por el título de la Liga Iberdrola. Así, las blanquiazules buscarán empatar la eliminatoria el próximo fin de semana en Gran Canaria.

Prometía ser un partido de emociones fuertes y no defraudó. El cuadro dirigido por Pascual Saurín se adelantó en los primeros compases valiéndose de su fortaleza en ataque con Lucía Varela y Saray Manzano (12-14). Las blanquiazules intentaron rearmarse en defensa, pero sufrían en el centro de la zaga, donde las grancanarias aprovecharon de los espacios para adjudicarse el primer set (18-25).

Se reanudó el encuentro con el conjunto tinerfeño cometiendo varios errores no forzados, obligando a Juan Diego García a solicitar tiempo muerto. Surtió efecto y con un parcial de 5-0, capitaneado por Jessica Wagner, las blanquiazules remontaron en el electrónico para llevarse el juego (25-20).

Las laguneras buscaron aprovechar la inercia, pero las grancanarias resetearon y no mostraron debilidad en defensa (6-13). Sin embargo, el equipo tinerfeño no se rindió y, lideradas por Lisbet Arredondo, acortaron distancias, aunque no fue suficiente para salvar el parcial (19-25).

Ambos equipos salieron a la pista con la intención de hacerse con el control del partido, pero los errores en recepción de las blanquiazules permitieron a las visitantes aprovechar su capacidad ofensiva en la red para tomar ventaja (9-14). Sufriendo un férreo bloqueo, las tinerfeñas buscaron romper la defensa grancanaria bajo la dirección de Patricia Aranda, pero el buen hacer en ataque del rival no dio opciones a las tinerfeñas (20-25).