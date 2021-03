Rivero Ceballos propone un plan estratégico para la recuperación

Efe / DA

El economista José Luis Rivero Ceballos, expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), insistió ayer en que la economía de las Islas, cuyo PIB cayó el 20,23% en 2020, va a recuperar el nivel que tenía en 2019 antes de cuatro o cinco años. En la comisión parlamentaria que estudia el escenario de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, Rivero propuso una reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) para favorecer el empleo, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica específico para Canarias (Perte) impulsado por el Gobierno central y la Comisión Europea y “un gran proyecto cultural”.

El catedrático de la Universidad de La Laguna observó que, de 2014 a 2020, los fondos europeos han tenido un nivel de gasto muy bajo en Canarias, aunque matizó que esta situación es general a las comunidades autónomas e incluso a los fondos regionales europeos. En las Islas “solo se gastó el 32% del Fondo Social Europeo, el 47% del Fondo de Desarrollo Regional, el 52% del Fondo de Desarrollo Rural y el 25% del Interreg, lo cual debe suscitar una reflexión profunda”.

Estos fondos volverán a estar disponibles en el marco plurianual de 2021-2027, a los que se va a sumar ahora el programa Next Generation EU, compuesto por el mecanismo de recuperación y el React EU, además de las ayudas de Estado del REF y los remanentes de las administraciones por la flexibilización de las reglas de gasto. Desde esa perspectiva, estas nuevas ayudas se presentan no como “una mera recuperación de indicadores” anteriores a la pandemia, sino como “una transformación profunda” de la economía que hay que aprovechar y para lo que de entrada se requieren mejoras en los datos estadísticos de Canarias en relación a los efectos del crecimiento en el medio ambiente.

Rivero Ceballos aconsejó a los parlamentarios que no se obsesionen con una “diversificación económica ansiosa”, porque todas las economías insulares se especializan en aquello en lo que tienen “ventajas absolutas” y luego apoyan las actividades diversas que pueden, que en el caso de Canarias “deben enfocarse hacia aquellas basadas en la I+D+i que no requieran transporte o relaciones comerciales en término físicos”. A su juicio, es el momento de emprender una modificación del REF no para eliminar los incentivos a la inversión privada, pese a que la RIC “ha perdido fuelle”, sino para sumar “una bonificación de alcance de las cotizaciones a la Seguridad Social”, general para todas las empresas hasta que se consiga bajar la tasa de desempleo hasta un nivel prefijado. Esa medida “mejoraría la competitividad de las empresas canarias, favorecería la inversión y no sería muy costosa para el Estado si se hacen bien las cuentas”, dada la reducción de las prestaciones por desempleo, las ganancias en productividad y el aumento de cotizantes”. La tasa de paro en el Archipiélago (25,22%) está entre las más elevadas de las regiones europeas, alertó, muy superior al 16,13% de media española.

En su análisis, Rivero Ceballos también puso de manifiesto la mayor desigualdad y el agrandamiento de la brecha en PIB per cápita desde principios de siglo con el conjunto del país.

García Ramos: “Hay que ser reactivos”

Juan-Manuel García Ramos (CC-PNC-AHI) reclamó mejoras administrativas para ejecutar los fondos europeos destinados a Canarias. El diputado del Grupo Nacionalista Canario esgrimió que hay que ser “reactivos” ante el descenso de la economía y responder a la pregunta de “por qué” los fondos de la UE no llegan a la economía real. “Nos preocupa la unidireccionalidad de los objetivos de estos fondos, centrados en el cambio climático y la digitalización, que no se adecúan a las necesidades de los diferentes territorios”.