Noelia Ramos: “Me siento como una andaluza más por el calor y el cariño que me da el club y la afición sevillista”

Tres temporadas son las que lleva la tinerfeña Noelia Ramos defendiendo la portería del Sevilla FC. La exguardameta de la UDG Tenerife Egatesa y Levante UD, ha echado raíces en la capital de Andalucía donde alterna su pasión por el fútbol con sus estudios universitarios. Noelia acaba de cumplir uno de sus sueños tras su regreso a la selección española en la categoría de Sub-23. Por si esto fuera poco compartió concentración en Marbella con su alma gemela, su hermana Natalia Ramos, jugadora de la UDG Tenerife Egatesa. Noelia repasó para DIARIO DE AVISOS su exitosa trayectoria en el club sevillista, su felicidad por volver a la selección, y de su futuro más inmediato en el mundo del fútbol.

-Después de un tiempo sin acudir a la selección fue convocada para unos entrenamientos con la selección sub-23 en Marbella.

“Estoy muy feliz. Es un sueño hecho realidad poder volver a la selección. Tengo que agradecer a mis compañeras del Sevilla que en el día a día me ayudan a ser mejor. El trabajo colectivo ayuda a que pueda crecer en el plano individual, a seguir trabajando duro con la misma ambición e ilusión para ser mejor, pero sin perder la humildad”.

-¿Cómo le va por Sevilla y por el Sevilla FC?.

“En Sevilla estoy muy contenta. En tres años que llevo aquí he podido conocer la belleza de esta ciudad y de su gente. Me siento como una andaluza más por el calor y el cariño que me da la afición sevillista. Es un privilegio poder defender su escudo cada fin de semana”.

Mala suerte la que han tenido en el sorteo de la Copa de la Reina porque les tocó el que nadie quería. ¿Cómo valora esta eliminatoria contra el Barça?.

“Siempre es un desafío enfrentarse a los grandes equipos. En este caso nos ha tocado el FC Barcelona. Para nada lo enfocamos como mala suerte sino como un reto donde el equipo va a crecer para ponerle al rival las cosas lo más difícil posible. Sabemos que nos medimos al mejor equipo, pero hemos sido capaces de competir contra ellas en otros partidos y en este no será menos. Iremos a por todas, con la ilusión de que se trata de una competición diferente y con la ambición de soñar en algo grande”.

-Puede ser ésta su mejor temporada desde que llegó al Sevilla FC.

“Cada temporada se viven situaciones que te hacen crecer. En la actual estoy disfrutando de minutos, el entrenador ha depositado su confianza en mi, con el apoyo de las compañeras, y con el trabajo que hago con Antonio entrenador de porteros y con mi compañera Sara que me ayudan a ser mejor. Aún queda temporada y lo que deseo es seguir disfrutando de mi pasión que es el fútbol, luchar por mis sueños y poder seguir creciendo cada día con trabajo y ambición para aportar mi mejor versión”.

-En el último partido del Sevilla FC ante el Sporting de Huelva no jugó por una decisión técnica del entrenador Cristian Toro. El Sevilla cayó con claridad y su compañera Sara Serrat no tuvo suerte con algunos goles que encajó. ¿Cómo se sintió viendo el partido desde el banquillo?.

“En un equipo hay que estar preparada para cuando te toqué jugar, pero lo importante siempre es el colectivo. Todas sumamos y trabajamos para ser cada día mejor, y el Sevilla si se caracteriza por algo es porque somos una familia y luchamos igual en los buenos y en los malos momentos”,

-¿Cómo es un día normal de Noelia Ramos en Sevilla desde que se levanta hasta que se acuesta?.

“Me levanto sobre las ocho para desayunar para luego ir a la Ciudad Deportiva del Sevilla donde estoy hasta el mediodía. Aparte de entrenar voy al gimnasio y cuando acabo voy a mi casa a almorzar. Por la tarde ocupo mi tiempo con las clases de la Universidad de manera on-line hasta las ocho y media o nueve. Luego a descansar que para mi es fundamental hacerlo para que al día siguiente vuelva a rendir y dar lo mejor de mi en cada entrenamiento”.

-Qué planes tiene para su futuro más inmediato?.

“Nunca se sabe lo que va a deparar el futuro. Ahora mismo estoy centrada en mi presente que es el Sevilla FC, disfrutar cada momento, aprender, dar lo mejor de mi, trabajar con la ilusión y ambición que tengo por luchar por mis sueños y poder seguir creciendo. Me considero afortunada de poder hacerlo con esta camiseta”.

-¿Es la Primera Iberdrola más fuerte de la historia?.

“El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados y cada año la competición es más complicada. Los equipos se refuerzan mejor y por tanto el nivel va subiendo. Hay que seguir avanzando porque aún queda mucho por recorrer, pero se demuestra que somos capaces de conseguir cosas grandes y cada vez es más la gente que sigue el fútbol femenino y lo disfruta. Nosotras también disfrutamos de tener cada día más apoyos y más recursos para luchar por nuestro sueño”.

-¿Le sorprende el ‘temporadón’ que está haciendo su exequipo la UDG Tenerife Egatesa?.

“Es un equipo que siempre ha mantenido el bloque, y pelea cada temporada por estar en los puestos altos de la clasificación. Sabemos que es un rival complicado”.

-¿Cómo valora la temporada de su alma gemela Natalia Ramos?.

“Natalia está haciendo muy buena temporada. Me alegro por ella y por todo lo bueno que le pase porque a pesar de la distancia la sigo muy de cerca. Sus logros son los míos y los míos los de ella. Estoy muy feliz que haya sido convocada para la selección lo que es un sueño hecho realidad estar de nuevo juntas. Es mi alma gemela y soy feliz porque su trabajo se vea recompensado. Ella sabe que la quiero mucho y me alegro siempre de todo lo bueno que le pase porque se lo merece”.

-¿Cómo lleva estar lejos de la familia?.

“Son muchos años los que ya llevó distanciados de todos ellos. Siempre hay momentos en los que echas en falta a las personas que más quieres, pero afortunadamente hoy en día disponemos de muchas tecnologías para sentirnos más cerca. Siempre los tengo a mi lado para las buenas y para las malas. Son un apoyo fundamental”.

En sus redes sociales demuestra su sentimiento sevillista. Se le ve muy identificada con esos colores y mantiene muy buen rollo con el presidente de la entidad Pepe Castro y con Monchi el director deportivo.

“El Sevilla es una familia. El club trabaja a lo grande, disponemos de instalaciones excelentes para crecer y para ser mejores cada día. Contamos con el apoyo del equipo masculino, del presidente y del director deportivo del club. En muchas ocasiones vienen a darnos consejos, nos animan, y nos hacen saber que siempre están ahí, lo que es de valorar porque el Sevilla FC es un club grande que apuesta por el fútbol femenino”