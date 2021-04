Tenerife es la Isla que presenta las restricciones más severas

El interior de los comedores y las barras de los restaurantes y bares continuarán cerrados en Tenerife. DA

Tenerife se ha quedado como la última isla en la lucha por el coronavirus, al ser el único territorio en nivel 3, tras confirmarse el descenso de Gran Canaria al 2, donde siguen El Hierro, Lanzarote y La Graciosa. La Gomera y La Palma continúan en el 1, al que se suma una mejorada Fuerteventura.



Esto supone que Tenerife continuará soportando las restricciones más severas, como el toque de queda a las 23.00 horas; las reuniones como máximo de cuatro personas, salvo convivientes; la prohibición de consumir en el interior de locales de hostelería, y la obligación de prueba negativa para entrar o salir de la Isla. La situación podría revaluarse el próximo martes si sigue el descenso de contagios y de la incidencia este fin de semana con varios festivos.



La bajada de Gran Canaria a nivel 2 supone que en esa Isla se permitan reuniones de seis personas, salvo convivientes. En cuanto a la hostelería, se abre el interior de los locales, aunque al 50% del aforo en comedor y el consumo en barra con un máximo de dos personas por grupo y en espacios señalizados. Los empresarios deberán pedir los datos de los clientes que consuman en el interior de su local. Además, aumenta el aforo en las terrazas exteriores hasta el 75% y con seis comensales. Las zonas comunes de los hoteles pueden abrirse al 50%.La actividades colectivas en el interior de centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, será de seis personas por grupo, incluído el monitor, y no se superará el 55% del aforo por estancia. Al aire libre también se permiten grupos de seis personas, incluido monitor, y la actividad deportiva federada no profesional con más de 10 personas hasta el máximo necesario para su desarrollo.



Canarias notificó ayer 175 contagios y dos fallecimientos. Desde que comenzó la pandemia se acumulan 52.442 contagios, 725 fallecidos y 48.148 altas. De los 3.569 pacientes activos (73 están en una UCI y 265 en planta). Tenerife notificó 106 contagios; Gran Canaria, 47; Lanzarote, 17; Fuerteventura, 3, y La Palma y El Hierro, 1.

España notifica 10.143 contagios y 137 muertes más por COVID

El Ministerio notificó ayer 10.143 contagios, 4.889 diagnosticados en las últimas 24 horas de coronavirus, por lo que el total se eleva a 3.514.942 desde el inicio de la pandemia, así como 137 muertos, para un total de 78.080. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 230,07 casos, frente a los 230,27 de la previa.