Levantan la acampada por la vivienda en Las Palmas para centrarse en 33 desahucios: “Seguimos en la brega”

El colectivo Derecho al Techo ha decidido este domingo levantar la acampada por la vivienda iniciada el pasado martes por la noche en la plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria, después de seis días de movilización. La organización centrará ahora sus esfuerzos en atender los 33 desahucios previstos durante octubre en Gran Canaria, ocho de ellos programados para la próxima semana.
La decisión se adoptó tras una asamblea celebrada este domingo por la mañana. Según ha explicado el colectivo a EFE, también las personas que participaban en la acampada sin pertenecer a Derecho al Techo han acordado ponerle fin.
La noche de este domingo será, por tanto, la última en la plaza de La Feria, mientras que el desmontaje del campamento se llevará a cabo a lo largo del lunes.
“Nos vamos de la plaza con el cansancio de estos días, pero también con la fuerza de haber demostrado que, cuando nos organizamos y salimos a la calle, somos capaces de poner la vivienda en el centro del debate y de la movilización social”, señala Derecho al Techo en un comunicado.
La organización ha anunciado que mantendrá su actividad pese a abandonar la plaza y que centrará ahora buena parte de sus esfuerzos en acompañar a familias afectadas por desahucios y lanzamientos, además de continuar con las asambleas y otras movilizaciones.
“Seguimos apoyando la acampada y todo lo que representa. Aunque abandonemos la plaza, la lucha que hemos construido estos días continúa.
Y ahora tenemos por delante una tarea urgente: la caída de los decretos de vivienda deja a muchas familias en una situación todavía más vulnerable y cada día nos están llegando nuevos casos de desahucios y lanzamientos inminentes que tenemos que intentar parar.
Por eso, en los próximos días vamos a centrar buena parte de nuestras fuerzas en acompañar a las familias, organizar la respuesta ante los desahucios y generar los recursos necesarios para que nadie tenga que enfrentarse sola a la pérdida de su vivienda.
Seguiremos en la brega. Seguiremos acompañando a las familias. Seguiremos intentando parar los desahucios”.
33 desahucios previstos durante octubre
Uno de los portavoces de Derecho al Techo, Javier Marrero, ha explicado a EFE que la decisión de abandonar la plaza responde a la necesidad de concentrar los recursos del colectivo en los procedimientos de desahucio previstos para las próximas semanas.
“Salimos de la plaza porque tenemos que atender 33 casos de desahucios y esta semana tenemos ocho órdenes de lanzamiento. Como ya no las podemos parar con los decretos, lo vamos a intentar con presión popular”, ha afirmado.
La organización sostiene que el rechazo de los decretos de vivienda deja a determinadas familias en una situación de mayor vulnerabilidad y asegura que está recibiendo nuevos casos de lanzamientos inminentes.
Además de acompañar a las familias afectadas, Derecho al Techo pretende trasladar parte de su actividad a barrios y municipios, mediante nuevos encuentros y espacios de participación.
Qué reclama Derecho al Techo
Entre sus peticiones, el colectivo reclama al Gobierno de Canarias que coordine actuaciones con las administraciones competentes y los juzgados para atender las situaciones de vulnerabilidad de familias que afrontan lanzamientos sin alternativa habitacional, dentro del marco de sus competencias.
También pide al Ejecutivo regional la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos municipios donde se cumplan los requisitos establecidos legalmente.
A los ayuntamientos canarios les solicita la apertura de oficinas municipales de información, asesoramiento y apoyo a inquilinos, con el objetivo de atender problemas relacionados con el alquiler, amenazas de desahucio o situaciones de vulnerabilidad.
Próxima asamblea el 8 de octubre
Derecho al Techo ha convocado una asamblea abierta para el próximo 8 de octubre, aunque todavía no ha comunicado públicamente el lugar ni la hora.
Ese encuentro servirá, según el colectivo, para organizar un nuevo ciclo de movilizaciones y comenzar a trabajar junto a otras organizaciones sociales y sindicales en la preparación de una posible huelga general centrada en la emergencia habitacional y otras reivindicaciones sociales.
La organización ha agradecido también el apoyo recibido durante estos seis días por parte de participantes, vecinos de la plaza y personas que aportaron alimentos, materiales, agua, café, cuidados o recursos económicos.
Aunque la presencia continuada en la plaza de La Feria termina este domingo, Derecho al Techo asegura que mantendrá su actividad en torno a los procedimientos de desahucio y las reivindicaciones sobre acceso a la vivienda.