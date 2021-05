Alemania, Países Bajos y Dinamarca levantan el veto turístico a Canarias

La patronal acoge con satisfacción la noticia de la reapertura de los mercados turísticos, pero apela a la responsabilidad de la ciudadanía para extremar el control y evitar una cuarta ola.

Alemania, Holanda y Dinamarca dejaron ayer fuera a Canarias de la obligación de realizar cuarentena a los viajeros que visiten las Islas, por lo que el Archipiélago suma tres mercados que han eliminado las restricciones y que permitirá incrementar la llegada de turistas.



En el caso de Alemania, el Gobierno incluyó a las Islas en su lista verde de destinos seguros para viajar, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.



En este sentido, el Ejecutivo germano recordó a sus ciudadanos que los viajeros procedentes de zonas de riesgo deben presentar a su llegada a las Canarias una prueba de coronavirus negativa.



El presidente canario, Ángel Víctor Torres, celebró esta decisión de Alemania y afirmó que se trata de “una magnífica noticia” para el Archipiélago y para la reactivación económica que precisa la Comunidad.



Alemania se ha sumado así a Holanda, que desde hoy permite viajar a Canarias sin la necesidad de que los visitantes de este país tengan que hacerse test ni cumplir un periodo de cuarentena a la vuelta de sus vacaciones.



Asimismo, Dinamarca tampoco exigirá guardar cuarentena de 10 días a la vuelta, a partir de hoy, de siete regiones españolas, entre las que se incluye Canarias, tal y como informó el Ministerio de Asuntos Exteriores.



La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castillo, indicó que el nuevo estatus en el que constan las Islas en la lista publicada ayer por el Instituto Robert Koch supone que “nuestras expectativas con este mercado, dentro de la prudencia que aconseja la pandemia, sean muy positivas”, a lo que se une el ritmo de “vacunación en Alemania, que ya supera el millón de dosis diarias”.



Para acompañar esta vuelta a las posibilidades de viaje de los germanos a Canarias, las aerolíneas tienen programadas para esta temporada de verano (mayo a octubre) más de 1,1 millones de plazas, que suponen un 78,2% de lo operado en el mismo periodo de 2019. De todas formas, hay que tener en cuenta que la programación de las aerolíneas varía condicionada por las medidas sanitarias que afectan a la demanda de viajes, variaciones que, sobre todo, son más patentes en los vuelos a corto plazo.



Cabe recordar que Canarias, junto a Baleares y Grecia, son los destinos más demandados para el verano de 2021 según el grupo TUI, que registró un incremento en sus ventas del 256% en las últimas cinco semanas. Así lo reveló Hosteltur, que afirma que el turoperador ya ha alcanzado los 2,6 millones de reservas de cara al periodo estival. El consejero delegado de TUI señaló que “este es el principio de la recuperación del turismo en Canarias”.

“Nos arriesgamos a desandar parte deL avanCE”

Por su parte, el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal, apeló a la “responsabilidad ciudadana” para que, tras el fin del estado de alarma, el final del toque de queda y el consecuente levantamiento de las restricciones horarias, los contagios no se disparen.



“Canarias se juega muchísimo en estos momentos”, no solamente “la salud de los canarios, sino el poder reactivar con ciertas garantías el sector turístico”. No incrementar “nunca más los niveles de contagio permitirá situarnos cuanto antes en semáforo verde para los principales mercados que nos visitan”. Debido al peso tan importante del turismo, “nos arriesgamos, por la posible actitud irresponsable de unos pocos, a desandar parte de lo ya avanzado y eso pondría a la sanidad y a la economía en un punto de no retorno”.

Canarias se la juega en un fin de semana sin toque de queda

Llega el primer fin de semana sin toque de queda con la consiguiente preocupación por parte del Gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres insistió en que “esto no es el fin de la pandemia, y, por tanto, no hay nada que festejar”. Este fin de semana se desplegará un dispositivo de seguridad con más de 7.000 agentes para frenar los excesos.