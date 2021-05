Buscan al canario que ganó dos millones de euros en la Bonoloto

Imagen de recurso de un boleto de Bonoloto. DA

Todo el mundo en Haría, Lanzarote, busca al único ganador del primer premio de la Bonoloto en el sorteo de ayer lunes, 24 de mayo de 2021. Lancelot Digital apunta que los vecinos quieren saber quién es el afortunado y, sobre todo, si es es uno de ellos.

El primer premio de la Bonoloto (6 aciertos) está valorado en 2.017.217,72 euros y el boleto acertante fue validado a través del canal oficial de Internet Loterías y Apuestas del Estado. El ganador dio como número de referencia la administración de loterías de Benito Perdomo Berriel, de la familia Perdomo-Berriel, conocida por haber repartido el primer premio de la Lotería de Navidad.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 25, 27, 38, 39 y 46. El complementario fue el 29 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.671.805,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

No es la primera vez que se busca al afortunado que ha ganado un premio en sorteos similares en España. Sin ir más lejos, la administración de Loterías número 1 de Albuñol (Granada) aún no le pone cara el dueño de un boleto de Euromillones premiado el viernes, 14 de mayo, con 173.000 euros. Fue uno de los cuatro acertantes de segunda categoría -el único en España- registrados en el sorteo celebrado hace cuatro días, pero aún no hay rastro del agraciado.