Canarias empezará a recibir turistas la próxima semana

El sector turístico de las Islas espera con los brazos abiertos a los turistas. El deseo a viajar existe y Canarias empezará a recibir visitantes la próxima semana, un proceso que irá avanzando, sin retrocesos, a medida que también avance la vacunación. Con este mensaje de optimismo cerró ayer el Foro Económico, Canarias tras la Covid que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y DIARIO DE AVISOS.

Durante la última mesa redonda de la jornada Retos para el turismo en Canarias/ Turismo Internacional y Sostenible en Canarias moderada por el periodista Antonio Salazar, responsable del Flash Economía y director de La Gaveta Económica, todos los intervinientes coincidieron en que la recuperación turística está a la vuelta de la esquina y de que la demanda turística no cambiará mucho con respecto a la época anterior a la pandemia. Sólo hay un aspecto nuevo que entra en juego: la sostenibilidad.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, señaló que el turista “demanda ahora más seguridad” y reconoció que el trabajo, tanto de las administraciones como de todo el sector, debe ir encaminado a fomentar la sostenibilidad. “No hay otra”, aseguró.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, explicó que Canarias tiene una “oportunidad enorme para hacer transformaciones” y afirmó que no le cabe duda de que “seguirá siendo muy deseable como destino”. Yzuel fue incluso más allá y propuso que en lugar de poner impuestos a los billetes de avión, lo que se debería hacer es “penalizar al que se va a China en lugar de venir a Canarias”. Hay que primar al que viene a Canarias”, insistió. En este sentido, echó en falta por parte de la administración “más empatía” con el sector turístico de las Islas, ya que, por ejemplo, en destinos competidores, como las Islas Griegas, “ya todo el sector está vacunado”.

Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles, coincidió con Yzuel en que “la gente tiene ganas de viajar, como demuestra la cantidad de reservas que recibimos”, pero aclaró que, de cara al verano, las esperanzas están puestas en el mercado peninsular, aunque recordó que “competimos con destinos sedientos de tener clientes. “Un 40% de los turistas nacionales no viajará fuera de España porque se sienten más seguros en el territorio nacional y eso nos va a beneficiar. Para el invierno tendremos que esperar al avance de la vacunación”. Villarroya, no obstante, dejó un mensaje claro: “la gente quiere vivir experiencias significantes, que le aporten valor, y no consumir marcas mediocres”.

La vicepresidenta de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) y alcaldesa de Mogán. Onalia Bueno, en cambio, no se mostró tan optimista como el resto de intervinientes, porque aunque reconoció que el deseo a viajar existe, “los billetes de avión para una familia española siguen siendo muy caros. El turista nacional que viene a las Islas es de alto poder adquisitivo. Viene a hoteles de 4 ó 5 estrellas”, por lo que apostó por poner en marcha políticas atractivas que, dijo, “desde luego no pasan por obligar a test PCR”.

En definitiva, el sector tiene claro que en el verano comenzará la recuperación. Una recuperación que será contínua en el tiempo y que irá en aumento hasta llegar a 2022 ó 2023, “años en los que los ingresos perdidos ya se habrán recuperado”, señaló Miguel Sanz. Pero, ojo, en todo este proceso hay que tener en cuenta la sostenibilidad como reclamo turístico.