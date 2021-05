Canarias mantendrá las mismas restricciones tras el estado de alarma

Ángel Víctor Torres. Sergio Méndez

El Gobierno de Canarias mantendrá el toque de queda, el control en puertos y aeropuertos y el resto de restricciones que están vigentes en cada isla según nivel de alerta en que se encuentran una vez concluya este domingo el estado de alarma.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente regional, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno que abordó las medidas a adoptar en las islas tras la finalización del estado de alarma. “Aprobamos que las cosas se queden como están para que caminen como hasta ahora, a mejor”, dijo.

En este sentido, en la actualidad, las islas de Fuerteventura, La Gomera y La Palma están en nivel 1 de alerta por coronavirus y Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote en nivel 2.

Aquí, recordó que hoy en día Canarias está por debajo de los 50 positivos por cada 100.000 habitantes en siete días, que es una de las “fronteras” que mancan países como Alemania para abrir el mercado turístico a los destinos a los que los alemanes quieren ir. “Por lo tanto –continuó– las cosas se están haciendo bien. Las medidas han resultado y no tenemos que cambiar absolutamente nada”.

Torres explicó que el Gobierno de Canarias mantendrá las medidas actuales, mientras que si la evolución futura de la pandemia hace propicio cambiar alguna de las mismas, se hará siempre según las recomendaciones de Salud Pública.

Por lo pronto, se ha decidido continuar con el control el puertos y aeropuertos, el toque de queda, la limitación de personas en grupos tanto en el ámbito privado como público, la limitación del número de personas en lugares de culto y el cierre perimetral.

SE PUBLICA ESTE VIERNES EN EL BOC Y SE ENVÍA AL TSJC

Este acuerdo se publicará mañana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y se enviará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que lo ratifique en los aspectos que afectan a los derechos fundamentales y que las medidas entren en vigor desde el próximo sábado.

Al respecto, Torres esperó que, tal y como ha ocurrido en las islas Baleares, el TSJC valide el mantenimiento de las restricciones anticovid. “En caso de que no se ratifiquen nuestras medidas, que creemos que sí va a ser así, iríamos al Tribunal Supremo (TS)”, expuso.

No obstante, insistió en que la voluntad del Ejecutivo regional es que se pueda caminar junto a la sociedad canaria para controlar la pandemia, sin olvidarse de que cada día hay nuevos positivos que demandan que hayan ciertos controles.

En cuanto a los controles el puertos y aeropuertos, el presidente reiteró que Canarias siempre ha defendido el pasaporte digital para un turismo seguro, esperando que la Unión Europea lo aplique “cuanto antes”.

SEGUIR CONTENIENDO LA PANDEMIA

El presidente hizo especial hincapié en que esta decisión se ha adoptado en base al informe científico y técnico de la Dirección de Salud Pública, que recomienda mantener las diferentes incitativas vigentes para seguir conteniendo la pandemia.

“Nuestra voluntad es que no haya toque de queda y que no tengamos que restringir los movimientos entre las islas. En estos momentos se puede mover cualquier canario de isla a isla sin ningún problema. Hasta hace poco no era así porque había islas en nivel 3. Lo que queremos que no volvamos hacia atrás y el decaimiento del estado de alarma debe hacernos a las CCAA tener herramientas para poder ponerlas en marcha”, concluyó.