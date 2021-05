DIARIO DE AVISOS regala mañana una platanera canaria cultivada ‘in vitro’

El periódico DIARIO DE AVISOS, que edita el grupo Plató del Atlántico, regalará mañana, con motivo del Día de Canarias, una platanera canaria cultivada in vitro a quienes adquieran la edición dominical. Este obsequio se hace en colaboración con Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife SA (Cultesa), una empresa dedicada a la obtención de plantas mediante técnicas de multiplicación in vitro. Hay que decir que esta iniciativa ya se produjo en 2019 con un gran éxito entre los lectores de DIARIO DE AVISOS, y que el año pasado no tuvo lugar por las restricciones de la COVID-19.

Cultesa es una empresa agrobiotecnológica, pionera en Canarias, que pone al servicio de la agricultura local las técnicas más avanzadas del cultivo in vitro de plantas, contribuyendo así a garantizar la sostenibilidad del campo canario y a mejorar la calidad de productos locales diferenciados que son estratégicos y de vital importancia para la economía de nuestras islas, como son el plátano, la papa, la piña tropical o el tomate.

En su apuesta por un sector primario competitivo y sostenible, Cultesa pone en valor el trabajo de los agricultores, la tierra y el producto canario, además de mantener un papel activo en la defensa del medioambiente. Desde su fundación en 1986, Cultesa se ha convertido en una aliada incondicional del campo canario y de sus agricultores.

El trabajo de esta biofábrica se centra especialmente en producir semillas y plantas de alta calidad, con garantía sanitaria y rendimiento que favorezcan la producción y el consumo de productos de confianza. Tal es así, que Cultesa produce, utilizando tecnología puntera y especializada, las plataneras que dan lugar al Plátano de Canarias. El plátano que los canarios comieron ayer, el que comen hoy y el que comerán mañana procede de la producción de los cultivares registrados de platanera de esta empresa.

Cultesa es la única empresa en Canarias que posee el registro comercial europeo de 4 clones de platanera reconocidos mundialmente: Gruesa Palmera®, Brier®, Palmerita Tomasa® y Ricasa®. Los más de 20 millones producidos de estos clones registrados y certificados por un sistema de gestión de la calidad, constituyen un valor añadido y garantía para el sector platanero y el “Plátano de Canarias”: un producto diferenciado, auténtico y de excelente sabor.

En su apuesta clara por la bioeconomía y la autenticidad y calidad del producto canario, la empresa realiza una I+D+i aplicada que permite ofrecer bienes y servicios cada vez mejores y con aplicación directa al sector primario de Canarias. Los proyectos de I+D van orientados en la línea de satisfacer las necesidades del mercado y de los clientes, generando valor mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio que han permitido mejorar el posicionamiento y la reputación de esta empresa biotecnológica.

En definitiva, esta empresa de prestigio siembra futuro y crea riqueza, al ser aliada del campo canario. Además, mejora las rentas de los agricultores y ofrece un servicio estratégico e integral de calidad al sector primario de Canarias.

Las recomendaciones para el mantenimiento de la planta son las siguientes:

-Mantener fuera de la luz directa el bote con la planta. No colocarlo en la oscuridad.

-No abrir para evitar que se contamine y se pierda.

-Cuando la planta ocupe todo el volumen del tarrito, abrirlo, sacarla y lavar, cuidadosamente, las raíces con agua.

-Plantarla en una maceta pequeña (9-10 centímetros de diámetro) con turba, regarla (no encharcarla) y colocarla en un lugar apropiado, con luz y protegida del frío y del viento.

-Tratarla como una planta ornamental, abonando sobre todo en primavera-verano, regándola cuando lo necesite y trasplantándola cuando la maceta sea pequeña para su tamaño.