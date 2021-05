Fepeco denuncia la parálisis inversora en Tenerife: “¡Qué no nos escachen más!”

Óscar Izquierdo y José Manuel Bermúdez se reunieron, ayer, en el Ayuntamiento de Santa Cruz. / Fran Pallero

Para el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo, el rechazo de la Consejería de Transición Ecológica a la implantación de la regasificadora en el puerto de Granadilla, ha sido la gota que ha colmado el vaso de lo que Izquierdo considera un agravio comparativo frente a la isla de Gran Canaria. El presidente de Fepeco, que ayer se reunió con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, expresó de forma vehemente su rechazo “al claro deterioro del puerto de Santa Cruz, al que no hay manera de que lo dejen desarrollarse, y de forma especial la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias”. Para Izquierdo, que pidió a Bermúdez que lidere la defensa del puerto frente al resto de instituciones, “es incomprensible la actitud de Transición Ecológica con Tenerife, negando la regasificadora”. “¡Qué no nos escachen más!” clamó el presidente de Fepeco. “Si uno ve los argumentos con los que se niega esa instalación -continuó- se puede pensar que son convincentes, pero cuando uno se da cuenta de que esos argumentos solo se usan para Tenerife, y no se aplican en Gran Canaria, entonces empiezas a dudar si hay equilibrio territorial, o lo que hay es un desequilibrio que está aumentando de una forma extraordinaria a favor de Las Palmas de Gran Canaria, para dejar que Santa Cruz sea un pueblo grande, verde, bonito y agradable, pero nada más”.



Izquierdo negó que su defensa de Tenerife incentive el pleito insular, ya que lo que defiende es que haya “equilibrio inversor”. “Nosotros no podemos permitirnos, como tinerfeños, que el Gobierno de Canarias fomente un desequilibrio de esta manera. Los puertos son importantes para las dos islas. Si la regasificadora no se instala en Tenerife, la isla se queda aislada a partir de 2025, porque los barcos tienen que ir con gas licuado en toda la UE”, añadió para, insistir en que, “Tenerife se quedaría aislado, como un puerto subsidiario y dependiente del de Gran Canaria. Por eso hemos pedido a Bermúdez que lidere la defensa del puerto”.

Desde Fepeco se considera “impresentable” e incluso susceptible de pedir responsabilidades, “que se haya dejado caducar el impacto ambiental de la regasificadora por una consejería que impide cualquier intento de desarrollo del puerto de Granadilla”. Con respecto al anuncio del puerto de Santa Cruz de contar con su propia ragasificadora, Izquierdo señaló que “ojalá ese proyecto sirva, pero, una vez más, vamos por detrás de Gran Canaria, donde ya se construye esa regasificadora”.



El alcalde de Santa Cruz dijo compartir la reflexión de Óscar Izquierdo, apuntando la falta de liderazgo político en la Isla que defienda los intereses de Tenerife. “Creo que la isla de Tenerife, en determinados aspectos, desde hace relativamente poco tiempo, está perdiendo peso a nivel Canarias con proyectos que no salen, o se duda de ellos, o se estancan, o no se producen las inversiones necesarias, y me refiero a asuntos como la conectividad aérea, la regasificadora, carreteras, tren del sur, todo proyectos que se anuncian, se estancan, se plantean muchas dudas, y se tarda mucho tiempo en desarrollar, y mientras tanto la inversión en la isla se para”.