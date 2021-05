Wynton Marsalis se apunta al trigésimo cumpleaños del Canarias Jazz & Más

Wynton Marsalis recala este año en el Festival Internacional Canarias Jazz & Más. / Europa Press

The Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis, Avishai Cohen Trio con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y Snarky Puppy. El Festival Internacional Canarias Jazz & Más, que celebrará su trigésima edición del 1 y el 25 de julio para recorrer las ocho islas con 59 conciertos, cuenta con uno de los carteles más ambiciosos de su historia. En esa relación también figuran Fred Hersch, Liv Warfield, Julian Lage, José James, la Brooklyn Funk Essentials, Cimafunk, The Buttshakers y Patax.

Juan Márquez, viceconsejero regional de Cultura, destacó ayer, en la presentación de la cita musical en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña, que el Gobierno de Canarias se ha convertido en su principal patrocinador “porque es un emblema de nuestro tejido cultural”. De igual modo, Miguel Ramírez, director del festival, agradeció la implicación de las administraciones públicas y entidades privadas, porque “sin su aportación, de los que están y han estado, sería imposible haber llegado hasta aquí”.

Canarias Jazz & Más ofrece en su programa a artistas consagrados y otros que apuntan en esa dirección, pero también proyectos emergentes. Actuarán veteranos de la escena nacional como Jorge Pardo con Carles Benavent y Tino Di Geraldo; y Maria Joao & Carlos Bica Quartet; al tiempo que se mostrarán propuestas como las de Cyrille Aimée, Chico Pinheiro Quartet, Ozma, Jean-Paul Estiévenart Quintet, Óscar Peñas o The Black Barbies. Como es tradición, los escenarios del festival servirán para presentar un buen número de proyectos canarios, como Kike Perdomo Sextet, Miriam Fleitas & D’Local Groove, Yone Rodríguez Sextet, Javier Infante & Pablo Rodríguez, Luis Merino, Simbeque, Luismo Valladares Quartet, Yexza Lara & Pablo Selnik, Pablo Queu Sextet, Gino Marcelli Trio, Jonay Mesa Quintet…

Autoridades y organizadores presentaron este lunes el festival de jazz. / DA

El festival llegará por primera vez a las ocho islas en una misma edición, también gracias a la colaboración del Gobierno de Canarias; los cabildos; los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Teguise, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Puerto de la Cruz, Adeje, Los Llanos de Aridane y San Sebastián de La Gomera, así como de espacios como Auditorio de Tenerife, Fundación Auditorio-Teatro, Teatro Guiniguada, Espacio La Granja, Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, el Convento de Santo Domingo, en La Laguna, el Centro de Congresos de ExpoMeloneras o el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA).