16 meses, 75 semanas y 530 días después vuelven los aficionados

Los jugadores del CD Tenerife celebran el gol de la victoria ante el Fuenlabrada. /LaLiga

El 8 de marzo de 2020 fue el último partido que disputó el CD Tenerife con aficionados en las gradas del Heliodoro Rodríguez López ante la Ponferradina, un partido que acabó con triunfo de los de Rubén Baraja (1-0), por aquel entonces entrenador del representativo. Unos días después, la pandemia de la Covid-19 acabó con el fútbol y con todo lo que encontró por delante.

No es el título de una canción del admirado e idolatrado Joaquín Sabina, pero los aficionados del CD Tenerife volverán a ver al equipo de sus amores tras 16 meses, 75 semanas y 530 días. Por desgracia no irá toda la parroquia blanquiazul porque solo podrá ocupar el 40% del aforo total del Estadio. Se calcula que serán unos 7.000 abonados los que tengan la suerte de ver al nuevo Tenerife in situ. Ojalá que, más pronto que tarde, el recinto de la calle de San Sebastián vista sus mejores galas, señal de que la maldita pandemia pasó a mejor vida.

Esta tarde debuta el CD Tenerife en casa, a partir de las 18.30 horas, contra el Sporting, en choque correspondiente a la segunda jornada de LaLiga SmartBank.

Los blanquiazules arrancaron de la mejor manera la competición con un buen triunfo en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada de Oltra (1-2). El equipo de Ramis dio muy buena imagen en líneas generales, pero el verdadero protagonista fue uno de los nuevos, Álex Corredera, que en el tiempo de prolongación puso todo su talento al servicio del equipo con un golazo que suponía los tres primeros puntos del campeonato.

Ahora llega un Sporting de Gijón que también saldó con triunfo su estreno en la nueva temporada 2021-22 en El Molinón, y ante el recién ascendido Burgos (1-0).

Luis Miguel Ramis no podrá repetir el mismo once de Fuenlabrada, ya que Aitor Sanz es baja por una rotura en el bíceps femoral izquierdo y estará lejos de los terrenos de juego por espacio de un mes. El resto del equipo puede ser el mismo con: Juan Soriano bajo los palos; con Mellot y Pomares en los laterales y Carlos Ruiz con Nikola Sipcic en el centro de la zaga. Hay cuatro futbolistas para cubrir la posición de mediocentro, aunque Sergio González y Míchel Herrero tienen más papeletas que Álex Corredera y Félix Alonso. Las bandas serán para Sam Shashoua y Nono, con Álex Bermejo en la mediapunta y Elady Zorrilla como jugador más adelantado.

El representativo se quiere encaramar en los primeros puestos de la clasificación si es capaz de amarrar los tres puntos ante el cuadro gijonés.

Antecedentes

El CD Tenerife logró ganar en quince de las treinta visitas que ha realizado el Sporting al estadio Heliodoro Rodríguez López . El cuadro asturiano consiguió seis victorias en el estadio tinerfeño.

Los treinta antecedentes históricos entre ambos equipos, que se verán las caras esta tarde, en la isla se han encuadrado en Primera División (10 partidos), Segunda División (16 partidos) y Copa del Rey (4 partidos), con quince victorias blanquiazules, nueve empates y seis triunfos visitantes.

El último antecedente tuvo lugar en la jornada 34 del curso pasado, cuando el elenco de Luis Miguel Ramis se impuso gracias a un tanto de Fran Sol (1-0).

La última victoria del Sporting en el Heliodoro data de abril de 2019, con un triunfo por la mínima (0-1) con un tanto de Djurdjevic durante la primera parte del encuentro.

El rival

El Sporting tratará de ratificar también su buen inicio de temporada en un encuentro en el que David Gallego podría repetir el once inicial que ganó al Burgos por la mínima (1-0).

El técnico rojiblanco definió, en la conferencia de prensa previa al choque de hoy, al CD Tenerife como “un equipo muy completo” al que espera sorprender en un campo que no se le da especialmente bien a los gijoneses.

El Sporting ofreció en la primera jornada una imagen muy parecida a la de la pasada temporada en la que la mayor parte de los puntos los logró gracias a los goles de Uros Djurdjevic y a las paradas de Diego Mariño, si bien los dos refuerzos que salieron de inicio, Kravets y Fran Villalba, fueron del agrado del público.

El entrenador gijonés no dio pistas sobre sus planes para Tenerife pero de haber cambios estos podrían producirse en el centro del campo toda vez que la defensa y la delantera parecen bastante definidas. Ante el Burgos jugaron Gragera y Nacho Méndez pero en el transcurso del partido fueron sustituidos por Christian Rivera y Pedro Díaz, por lo que no se descarta algún cambio en esa posición.

Luis Miguel Ramis. entrenador del CD Tenerife, tampoco se cortó un pelo a la hora de elogiar al rival. “El Sportng tiene una línea de continuidad importante, por supuesto también con el entrenador. Está muy bien trabajado con mecanismos muy sólidos. Tiene fútbol y fue de los equipos menos goleados. Han compensado las salidas con incorporaciones que pueden superar el nivel de la pasada temporada. Es un equipo muy dinámico y difícil”.

Rubén Díez entra en la convocatoria tras tres entrenos

El último fichaje, Rubén Díez, entró en la convocatoria para el partido del CD Tenerife de esta tarde ante el Sporting, tras haber completado tres entrenamientos a las órdenes de Ramis.

Como es costumbre en Luis Miguel Ramis cuando juega el CD Tenerife en casa no hay relación de convocados. Estarán todos los que fueron convocados para Fuenlabrada con dos únicas novedades: la baja de Aitor Sanz por lesión y el alta del reciente fichaje Rubén Díez.

Sí estarán los canteranos Víctor, Félix, Ethyan, Jorge Padilla, Thierno y Jeremy.

Los lesionados de larga duración son Borja Lasso y Nahuel Leiva, mientras Apeh sigue en Nigeria por problemas burocráticos: Alberto Jiménez y Elliot Gómez no cuentan para el entrenador.

FICHA TÉCNICA

Alineaciones probables:



CD Tenerife: Soriano; Mellot, Carlos Ruiz, Sipcic, Pomares; Míchel Herrero, Sergio González; Nono, Shashoua, Bermejo; y Elady.



Sporting: Mariño, Guille Rosas, Babin, Marc Valiente, Kravets, Gragera, Nacho Méndez, Aitor García, Fran Villalba, Gaspar Campos y Djurdjevic.



Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (Comité Catalán)



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 18.30 (Movistar VAMOS).