Aviso amarillo por temperaturas altas en Gran Canaria, El Hierro y La Palma

El aviso de nivel amarillo por temperaturas elevadas se mantiene este jueves en medianías sur y oeste de Gran Canaria y El Hierro y en la vertiente oeste de La Palma, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología.



Los valores máximos podrán superar los 34 grados localmente en medianías sur y oeste de Gran Canaria y El Hierro y en el oeste de La Palma, menos probables en el resto de islas.



Temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en vertientes sur y oeste de las islas montañosas.

Predominio de los cielos despejados con intervalos nubosos en litorales del norte a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas.



Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste así como en zonas del interior sur de las islas más orientales, principalmente durante la primera mitad del día. Brisas en costas orientadas al suroeste de las islas montañosas.



En el mar habrá componente norte o noreste 5 o 6 temporalmente 7 mar adentro hasta la madrugada en el oeste y sureste, y 4 o 5 en el resto, salvo 3 o 4 en el norte. Fuerte marejada en el oeste y sureste, marejada o fuerte marejada en el resto. En costa suroeste, variable 2 a 4 y rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



LANZAROTE

Predominio de los cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el norte y litoral oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Se podrán superar los 30º C en el interior y vertiente sur de la isla. Viento del noreste con intervalos de fuerte en la vertiente sur durante la primera mitad del día y a últimas horas.





FUERTEVENTURA

Predominio de los cielos despejados con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral oeste a primeras y últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Se superarán los 30º C en zonas del interior y sur de la isla. Viento del noreste, con intervalos de fuerte al sur de Jandía durante la primera mitad del día.



GRAN CANARIA

Predominio de los cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas. Temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte. Las máximas superarán los 34 ºC en el interior de las vertientes sudeste, sur y oeste, y de forma puntual en costas; y los 30º C en medianías del norte. Viento del noreste, que será fuerte en extremo noroeste, cumbres y vertiente sureste con tendencia a disminuir por la tarde. Brisas en costas orientadas al suroeste.



TENERIFE

Predominio de los cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral norte a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en la vertiente sur en la mitad sur. Se alcanzarán los 32º C en medianías de las vertientes este, sur y oeste, sin descartar que localmente se llegue a los 34º C. Viento del noreste, que será fuerte en extremo noroeste y vertiente sureste, con tendencia a disminuir a partir del mediodía. Brisas en costas orientadas al suroeste.



LA GOMERA

Predominio de los cielos despejados con intervalos nubosos en el litoral norte a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Se alcanzarán los 32º C en medianías del sur y oeste, sin descartar que localmente se llegue a los 34º C. Viento del noreste, que será fuerte en vertientes noroeste y sureste así como en cumbres durante la primera mitad del día. Brisas en costas orientadas al suroeste.



LA PALMA

Predominio de los cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el litoral noreste a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en de las mínimas en zonas altas donde podrá llegar a ser notable. Se alcanzarán los 34º C en la vertiente oeste, principalmente en medianías. Viento del noreste con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sureste, así como en la zona de El Paso durante la madrugada. Brisas en costa oeste.



EL HIERRO

Predominio de los cielos despejados con intervalos nubosos en zonas bajas del nordeste a primeras y últimas horas. Ligera calima afectando a cotas altas. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo el de las máximas en zonas de interior. Se alcanzarán los 34º C en medianías del oeste y sur, y de forma más puntual en cumbres. Viento del noreste con intervalos de fuerte en extremo oeste y sureste durante la primera mitad del día. Brisas en costas orientadas al suroeste.